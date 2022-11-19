Міжнародні розслідувачі звинувачують IKEA у використанні праці білоруських в'язнів – ЗМІ

Відома шведська меблева фірма IKEA для виробництва меблів, ймовірно, співпрацювала з підрядниками, які використовували працю білоруських в’язнів, повідомляє американський телеканал СNN, посилаючись на звіт французької некомерційної мережі журналістських розслідувань Disclose.

Як мовиться у звіті, який цитує СNN, щонайменше десять підрядників IKEA в Білорусі «мали зв’язки з виправними колоніями протягом останніх 10 років». Такого висновку дослідники дійшли, спираючись на вивчення бухгалтерських документів та опитування свідків, у тому числі з колишніх в’язнів, пише CNN.

«Ці табори примусової праці, які відрізняються особливою жорстокістю, відомі практикою тортур, а також позбавленням їжі та медичної допомоги, що є повною протилежністю цінностям, якими хизується шведська фірма», – йдеться у звіті Disclose, який цитує CNN.

Як повідомляє німецька газета Stern, розслідувальна група WeReport, яка готувала звіт в рамках організації Disclose, з'ясувала, що до початку російської війни проти України IKEA отримувала з білоруських в’язниць деревину, готові вироби, ДСП, а також цілі меблі.

Як зазначає Stern, посилаючись на розслідування, близько половини білоруських постачальників IКЕА протягом останніх десяти років підтримували контакти з колоніями. Disclose повідомляє, що постачальники IKEA використовували працю в’язнів білоруської виправної колонії ІК-15 та колонії для неповнолітніх ІК-2, додає CNN.

Один із субпідрядників, яких визначив звіт дослідників, Mogotex, нібито працював з «щонайменше чотирма білоруськими виправними колоніями» для виробництва «скатертин, серветок, штор і рушників» для шведського виробника.

Керівництво IKEA, яке на початку березня у зв’язку з війною Росії проти України оголосило про призупинення своєї діяльності в Білорусі та Росії, заявило, що «дуже серйозно ставиться до звіту». У письмовій відповіді, яку цитує CNN, компанія пише, що «ніколи не погоджується на порушення прав людини» у своєму каналі постачання.

«Ми чітко розуміємо на всіх ринках, де ми присутні, що порушення прав людини не мають місця в нашому бізнесі… У червні 2021 року ми вирішили припинити розвиток будь-якого нового бізнесу через проблеми з правами людини в Білорусі та непередбачуване середовище», – мовиться у заяві IKEA, яку цитує CNN.

Компанія додала що війна в Україні прискорила рішення в червні 2022 року покинути Білорусь і розірвати всі свої контракти з тамтешніми постачальниками.

Компанія повідомила, що «перебуваючи в Білорусі, ми проводили регулярні аудити» свого ланцюга поставок, щоб «забезпечити відповідність нашим вимогам».

Раніше шведську фірму звинувачували у тому, що вони викорстовували працю німецьких політичних в'язнів за часів НДР, у 1970-80х роках. У 2012 році ІКЕА визнала цей факт і заявила, що глибоко про це шкодує.