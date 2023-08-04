Помічник депутата ультраправої партії AfD отримав від Росії завдання зупинити поставки німецьких танків Leopard в Україну – розслідування

Спільне журналістське розслідування знайшло підтвердження того, що Росія співпрацює з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) та ставить перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну для протистояння російській агресії.

У спільному розслідуванні репортерів німецького журналу Spiegel, російської платформи для розслідувань Insider та Bellingtcat журналісти з’ясували, як натуралізований громадянин Німеччини і помічник депутата Бундестагу за допомогою імовірного агента російських спецслужб планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків “Леопард” в Україну.

Як пише міжнародна версія журналу Spiegel, проросійський активіст і постійний гість на російських пропагандистських ток-шоу, який працює на політика з ультраправої партії AfD, шукав підтримки Москви для позову проти уряду Німеччини, щоб затримати постачання німецької зброї в Україну.

Володимир Сергієнко, натуралізований громадянин Німеччини і помічник депутата Бундестагу, та «Олексій», імовірний співробітник ФСБ, планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків “Леопард” в Україну за допомогою абсурдних судових позовів проти німецького уряду, вартість яких була би лише 93 000 доларів, повідомляє Insider.

Приводом для позовів мало стати те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити ці озброєння в Україну без дозволу Бундестагу, хоча жоден закон Німеччини не вимагає такої згоди.

5 липня парламентська фракція AfD подала позов до органів до Федерального конституційного суду, розгляд справи відбувається у Карлсруе.

Парламентська група AfD у Бундестазі заперечує зв'язок між позом та діяльністю Сергієнка.

«Вони стверджують, що їхній юридичний відділ і юридичний представник Ульріх Восгерау підготували скаргу, а парламентська група покрила витрати. Ойген Шмідт та інші члени парламенту, близькі до Сергієнка, як стверджує AfD, не мали жодного відношення до процесу», – повідомляє Spiegel.

Сергієнко, за словами розслідувачів, виступав посередником між Москвою і німецькими законодавцями в ультраправій партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

«Це вказує на приголомшливу глибину проникнення російських спецслужб в цю партію задля просування своїх інтересів, зокрема, загарбницької війни в Україні», – мовиться у статті Spiegel.

“Сергієнко, співробітник парламентаря від AfD Ойгена Шмідта, допомагав координувати виступи AfD, лобіював проросійські ініціативи та навіть допоміг розпочати судовий процес проти свого уряду, спрямований на припинення або уповільнення поставок німецької зброї в Україну – усе за вказівкою імовірного офіцера російської розвідки. Більше того, Сергієнко особисто перевозив готівку між Москвою та Берліном і направляв електронні перекази до німецької неурядової організації, яка симпатизує Кремлю, щоб сприяти його зусиллям”, - пише російське видання.

Що стосується 52-річного Сергієнка, то він є уроженцем Львова, але вже 31 рік проживає в Німеччині. У листопаді 2022 року він набув німецького громадянства через процедуру натуралізації. Також у листуванні Сергієнка журналісти знайшли копії його внутрішнього та закордонного паспорта, виданого Росією на початку 2022 року.

У листуванні Сергієнка і його імовірного куратора з російських спецслужб, до якого отримали доступ журналісти-розслідувачі, використовувалися вирази, типові для радянських органів, що курували підривну діяльність за кордоном.

Зокрема, співрозмовники обговорювали «активні заходи» — термін, який «Росія використовує для прихованих спроб вплинути на політику інших країн за допомогою дезінформації, пропаганди та інших нечесних методів ще з радянських часів», зауважують журналісти.

«Офіційно AfD не визнає свого зв'язку з Кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з Москвою свої дії, але отримували прямі інструкції — навіть заготовлені темники, яких слухняно дотримувалися», – мовиться у статті Insider.

Популярність правих радикалів у НІмеччині зростає

Ультраправа партія AfD наразі налічує 83 із 736 місць у Бундестазі, що робить її п'ятою за чисельністю політинчою силою. Але останнім часом, згідно з опитаваннями громадської думки, вона набирає додаткової популярності на тлі зростання антиіммігрантських настроїв та економічних труднощів.

Якби вибори вибори до федерального парламенту відбулися цього тижня, популістська партія набрала б 21% голосів, що дало б їй друге місце після правоцентристського блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), які залишаються найбільшим блоком з 27% місць.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica наприкінці липня лідерка AfD Аліса Вайдель заявила, що «Німеччина зрозуміла, що праві — це майбутнє». «Їхні голоси стають голоснішими», – додала вона.