Конгрес США таки отримає документи слідства щодо Росії

Глава Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що відкладе заходи щодо забезпечення виконання порядку денного, направленої генпрокурору Вільяму Барру, після того, як Міністерство юстиції погодилося передати матеріали, пов'язані з розслідуванням російського втручання у вибори.

Як я вже давно кажу, і як було доведено, ми маємо справу із полюванням на відьом спрямованим проти Республіканської партії та мене особисто

Це рішення поклало край протистоянню між комітетом і Мін'юстом через контррозвідувальні матеріали, зібрані в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори.

«Міністерство юстиції цього тижня почне передавати комітету дванадцять категорій матеріалів, пов'язаних із контррозвідкою і діяльністю іноземної розвідки», – заявив у середу Шифф.

Законодавці-демократи наполягають на ознайомленні з повним обсягом зібраних слідством щодо втручання Росії матеріалів, попри те, що слідство дійшло висновку про відсутність доказів змови кампанії Трампа із Росією на виборах 2016-го року.

Президент США Дональд Трамп назвав дії демократів спробою вплинути на вибори 2020-го року.

"Всі, включно зі мною, вважали, що оприлюднення доповіді Мюллера - робота над якою обійшлась у 40 мільйонів доларів, яка встановила, що не було ані змови з Росією, ані спроб перешкодити правосуддю (радше злочинам інших) - було кінцем цієї справи. Але ж ні, Демократи хочуть продовужвати, щоб допомогти собі на виборах 2020-го року. Це погано для країни!", - твітував сьогодні президент США.

Слідство Мюллера, насправді, не винесло рішення щодо того, чи у президента намагались перешкоджати правосуддю. Натомість відповідного висновку дійшли у Мін'юстрі США, куди було передано висновки слідства Роберта Мюллера.

"Як я вже давно кажу, і як було доведено, ми маємо справу із полюванням на відьом спрямованим проти Республіканської партії та мене особисто, а всі проблеми викникли через іншу сторону, а не нас!", - продовжив свою критику Демократичної партії президент США.

Демократи хочуть продовужвати, щоб допомогти собі на виборах 2020-го року. Це погано для країни!

Команда Мюллера склала контррозвідувальні звіти, засновані на матеріалах про спроби Росії вплинути на президентські вибори 2016 року, і передала їх ФБР та Мін'юсту.

Однак генпрокурор Барр не надав запитані матеріали у встановлений строк, після чого члени Комітету з розвідки проголосували за те, щоб звинуватити його в неповазі до Конгресу за відмову надати повний текст доповіді Мюллера.

Минулого тижня Шифф направив Барру лист, в якому заявив, що Мін'юст не виконав направлену комітетом повістку про надання документів та матеріалів, пов'язаних з розслідуванням Мюллера.

Він заявив, що на засіданні в середу комітет обговорить можливі заходи для примусового виконання порядку денного, якщо затребувані документи не будуть надані.

Представник Мін'юсту Стівен Бойд у листі до Шиффа у вівторок заявив, що відомство готове обговорити можливий план надання членам комітету доступу до додаткових матеріалів, якщо Шифф не стане висувати звинувачення в неповазі до Конгресу.

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