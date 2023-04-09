Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку секретних військових документів

Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.



Як повідомляє CNN , розслідування Мін’юсту США розпочалося в той момент, коли в п’ятницю з’явилися нові повідомлення про документи, що охоплюють дані про підтримку України (поставки зброї, навчання українських військ, кількість військових), а також секретну інформацію про ключових союзників США, таких як Ізраїль, дані про операції найманців групи Вагнера в Африці, розвіддані про зв’язки ОАЕ з Росією тощо.



Офіційні особи США розповіли виданню, що серйозно ставляться до ймовірного витоку. “Поки що вони здаються справжніми, і немає серйозних причин сумніватися в тому, що документи насправді такі, якими вони видаються. Офіційні особи США вважають, що їх оприлюднення є серйозним порушенням”, - інформує CNN.



Подібно до паперів, опублікованих раніше, п’ятничні публікації також були фотографіями роздрукованих зім’ятих документів. Усі мали грифи секретності, деякі позначку “цілком таємно” – найвищий рівень секретності.



Як повідомляв Голос Америки, в Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України.



Так прокоментував ситуацію Українській службі Голосу Америки радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.



За інформацією Голосу Америки, оприлюднені у соцмережах фотографії документів не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри принаймні у деяких звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.



За інформацією CNN, на окермих докуменах є позначки про те, що вони також були надані посадовцям розвідувального альянсу 5 країн - США, Австралії, Канаді, Нової Зеландії та Великобританії.



Натомість агенція Reuters повідомляла , що за витоком секретних військових документів США, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи.

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