Росія, ймовірно, стоїть за витоком таємних документів США – Reuters

За витоком кількох секретних військових документів США, опублікованих у соціальних мережах, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи, повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США.

Документи місячної давності з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом, схоже, були змінені, щоб зменшити кількість втрат, які понесли російські війська, заявили три офіційні особи США, з якими розмовляли кореспонденти Reuters у п’ятницю, додавши, що їхні оцінки є неофіційні та не залежать від розслідування самого витоку, який розслідує Міністерство юстиції та Пентагон.

Раніше про те, що за публікацією в соцмережах таємних документів стоїть Росія, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, інформація про «витік» даних із секретних документів західних союзників є «типовою грою російських спецслужб».

"Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи «злив", – написав Подоляк у твітері.

Про те, що у твітері і телеграмі з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо допомоги українським збройним силам перед запланованим контрнаступом, повідомила цього тижня газета New York Times.

Аналітики говорять, що зокрема, метою «витоку» було переконати громадськість у тому, що Росія зазнала значно менших втрат, ніж було вказано в попередніх оцінках західних експерів. Так, в одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

У п’ятницю в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко Подоляк сказав, що «витік» є нічим іншим, як інформаційною операцією Росії і не становить ризик для планів Збройних сил України.

"Я не бачу взагалі в публікації цієї інформації, в тому числі зі спотвореною інформацією, якихось ризиків для тих сценарних планів, які напрацьовуються в Генеральному штабі України. Вони абсолютно точно не мають відношення до того, що буде працювати через місяць чи через певний час, коли будуть ці сценарії реалізовуватися на полі бою", - заявив Подоляк.

У п'ятницю прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв’ю телекомпанії CNN не прокоментував звинувавчення про можливву причетність Росії до витоку. Відповідаючи на запитання щодо витоку секретних документів, заявив, що у Росії "немає жодних сумнівів" у тому, що США та НАТО безпосередньо чи опосередковано залучені до конфлікту в Україні та до підготовки Вашингтоном та Брюсселем Збройних сил України до контрнаступу.