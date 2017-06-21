Син Туска - в центрі справи про найбільше фінансове шахрайство в Польщі

Син президента Європейської ради Дональда Туска, Міхал, дав свідчення перед комісією польського Сейму в рамках розслідування одного з найбільших фінансових шахрайств в країні.

Міхал Туск працював в якості прес-секретаря та консультанта авіалінії OLT Експресс – дочірнього підприємства банку Amber Gold, який виявився фінансовою пірамідою.

Багато з спостерігачів вважають, що правляча партія Польщі використовує це розслідування, щоб зашкодити своєму політичному опоненту – колишньому прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, адже комісія Сейму вже висловила намір опитати самого Дональда Туска.

Схема діяла протягом 2009-2012 років, коли Дональд Тукс був прем’єр-міністром. Через неї 19 000 осіб, включаючи багатьох літніх людей, втратили близько 219 мільйонів доларів заощаджень.

Протягом слухань, комісія хотіла отримати більше інформації про те як Міхал Туск отримав роботу, а також про його зв’язки з парою, яка управляла Amber Gold. Туск зазначив, що його батько не допомагав йому отримати роботу і не мав впливу на діяльність банку чи OLT.

Комісія намагатиметься з’ясувати чому уряд Польщі, очолюваний на той час Дональдом Туском, не зміг виявити і припинити схему.

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