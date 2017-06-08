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У США заарештували членів організованого злочинного угруповання з колишнього СРСР

Арештованих вихідців підозрюють у численних злочинах, включаючи рекет, шахрайство і контрабанду наркотиків



Американська влада висунула звинувачення 33 членам російськомовного організованого злочинного угруповання у вчиненні цілої низки злочинів, включаючи перевезення близько 5 тонн викраденого шоколаду.

Про це повідомили в Управлінні федерального прокурора США.

У переданих до федерального суду матеріалах вказується, що Спільна робоча група ФБР щодо організованої злочинності в Євразії заарештувала 23 членів нью-йоркського угруповання за підозрою в рекеті, шахрайстві в Інтернеті і з кредитними картами, контрабанді наркотиків, а також злочини, пов'язані зі зброєю і викраденим майном.

Арештованим також пред'явлені звинувачення в здирстві, організації незаконних азартних ігор і крадіжці персональних даних.

Влада стверджує, що ватажками угруповання були Ражден Шулая і Зураб Джанашвілі.

В матеріалах справи зазначається, що угруповання працювало в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Флорида, Пенсильванія, Невада та інших місцях за кордоном.

Багато членів угруповання народилися на території колишнього Радянського Союзу. Влада вважає, що вони регулярно відвідували і підтримували зв’язок зі спільниками в Грузії, Україні та Росії.

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