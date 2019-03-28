Трамп назвав "зрадницьким" розслідування Мюллера, а Демократи та екс-директор ФБР виступили на захист слідства

Після того, як було оголошено результати розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який не знайшов доказів змови кампанії президента Дональда Трампа з Росією, президент Сполучених Штатів та республіканці виступили з низкою різких заяв, критикуючи Демократичну партію США а також Міністерство юстиції через розслідування.

Трамп охарактеризував розслідування Мюллера як "незаконне повалення влади, яке провалилось", а також назвав його "спробою захоплення уряду".

"Ми не можемо дозволити, щоб такі зрадницькі дії трапились з іншим президентом", - Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

Юрист Трампа Руді Джуліані заявив пресі, що Демократи мають вибачитись за свої заяви. "Хотілось би, щоб вони сповільнились і сказали: "Я вибачаюсь", - говорить Джуліані. – Ми продовжимо цього вимагати".

Демократи не погоджуються, що звіт повністю виправдовує президента і вимагають його повного оприлюднення. Так, конгресмен-демократ Адам Шифф, який очолює Комітет розвідки Палати представників США, в коментарі The Washington Post висловив переконання, що докази змови кампанії Трампа з Росією "безсумнівно" існують і що спецпрокурор не дослідив, чи чинився вплив іноземних сил на Трампа. Він додав, що очолюваний ним комітет продовжить розслідування можливої співпраці кампанії Трампа з Росією та іншими країнами в 2016 році.

У відповідь, президент Трамп висловив переконання, що Шифф має полишити Конгрес. "Конгресмен Адам Шифф, який провів два роки свідомо поширюючи брехню і витоки інформації, має бути змушений піти з Конгресу!" – написав президент у Twitter.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив в понеділок про свій намір розглянути витоки дискусії про можливу змову. Грем, який очолює Юридичний комітет Сенату, наголосив, що комітет може розглянути обґрунтованість дій ФБР в рамках слідства, зокрема, видачу ордерів на спостереження за представниками кампанії Трампа.

Очевидно, були переважні докази, що росіяни втручались до виборів, щоб зашкодити одному з кандидатів і допомогти іншому. Чи були з ними в змові американці, я не знав, але у цьому потрібно було розібратись

Слідство мало відбутись, переконаний колишній директор ФБР Джеймс Комі. Він наголосив на цьому в інтерв'ю NBC News. Комі опікувався розслідуванням можливого втручання Росії у вибори до Мюллера і його звільнення Дональдом Трампом стало одним з об'єктів розслідування Мюллера.

"Розслідування мало відбутись. Було б безвідповідально не розслідувати", - наголосив колишній посадовець.

"Очевидно, були переважні докази, що росіяни втручались до виборів, щоб зашкодити одному з кандидатів і допомогти іншому, - заявив Комі. – Чи були з ними в змові американці, я не знав, але у цьому потрібно було розібратись".

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