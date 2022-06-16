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Посол США з питань кримінального правосуддя порівняла розслідування воєнних злочинів в Україні з Нюрнберзьким трибуналом
Послиня США з питань кримінального правосуддя Бет ван Шаак на брифінгу 16 червня у Вашингтоні розповіла про міжнародне розслідування військових злочинів в Україні. Його масштаби та міжнародний консеснсус вона порівняла із ситуацією під час Нюрнберзького трибуналу.
«Світ все більше об'єднується щодо питання важливості правосуддя та підзвітності а також глобальної реакції на те, що відбувається в Україні. Це момент нового Нюрнберга, коли консенсус у міжнародному співтоваристві неймовірно сильний», - зазначила Бен Ван Шаак.
Вона продовжила: “Ми не бачили такого з часу - було кілька схожих моментів - після Нюрнберга ми бачили таке тільки всередині 90-х років, після закінчення "холодної війни" та розпаду Радянського Союзу. Тоді Росія стала дуже конструктивним членом міжнародної спільноти. У Раді Безпеки ООН зростала здатність діяти: навмисне був створений трибунал щодо ситуації в колишній Югославії та Руанди. Зараз ми бачимо третій період, коли є консенсус на такому рівні”.
Представниця Державного департаменту повідомила, що США мають у своєму розпорядженні підтверджені відомості про військові злочини в Україні.
За її словами, жорстокість росіян не стосується якогось конкретного регіону України, “це швидше практика у всіх областях, де діяли російські війська”. Послиня Бет ван Шаак наголосила на крайній жорстокості російських військових.
«Коли журналісти та правозахисники, а також інші люди отримали доступ до районів, де діяли російські війська, які потім відступили, ми побачили насильство справді іншого ґатунку. Там було значно більше насильства щодо окремих людей: ми бачили тіла зі слідами тортур, людей, яких стратили зі зв'язаними за спиною руками, чули жахливі повідомлення про сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток. І кількість цих звинувачень продовжує зростати», - розповіла журналістам посолка США з питань глобального кримінального правосуддя.
Сполучені Штати допомагають Генеральній прокуратурі України розслідувати військові злочини в Україні та фінансують міжнародні зусилля із розслідування цих фактів.
Представниця Держдепу також нагадала, що в Україні продовжує працювати прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
25 травня, Сполучені Штати разом з Євросоюзом і Великою Британією створили Консультативну групу з питань жорстоких злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group), з метою допомоги підрозділу з питань воєнних злочинів Генеральної прокуратури України (ГПУ) документувати, зберігати та аналізувати докази воєнних злочинів та інших звірств, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.
31 травня прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив про план відкрити офіс в Києві. За даними Reuters, в Україні працюють 42 слідчих, криміналістів та персоналу підтримки з МКС.
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Європейські лідери обіцяють зброю та шлях до членства в ЄС для України
КИЇВ, Україна (AP) — Четверо європейських лідерів висловили підтримку Україні під час зустрічі в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Вони пообіцяли підтримати кандидатуру країни на вступ до Європейського Союзу та запропонували більше зброї, щоб відбити вторгнення Росії. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв ще шість мобільних артилерійських систем. Макрон сказав, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія "роблять все, щоб Україна сама могла вирішити свою долю".
"Ми з колегами приїхали сьогодні до Києва з чітким посланням: Україна належить до європейської родини", – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.
На тлі побоювань українців, що рішучість Заходу може ослабнути, візит став символічним. Франція, Німеччина та Італія зіткнулися з критикою, через те, що вони продовжують спілкуватись з президентом Росії Володимиром Путіним і не надають Києву ту кількість озброєння, якої, за словами Києва, він потребує.
Макрон захищав свої попередні коментарі, які викликали обурення українців, щодо того, що не варто принижувати Росію. Він відзначив, як закінчення Першої світової війни посіяло насіння Другої світової війни.
"Ми сьогодні пліч-о-пліч з канцлером Шольцом. Сто років тому ми були в стані війни, і союзники допомогли Франції перемогти. Франція зробила історичну помилку. Вона втратила мир, тому що хотіла принизити Німеччину. Питання приниження Я завжди розміщував у контексті майбутнього, а не теперішнього», – сказав він.
"Сьогодні цю війну потрібно виграти, Франція чітко підтримує Україну, щоб вона перемогла, - сказав Макрон. - Німеччина, як і Франція, не вестимуть переговори від імені України з Росією. Більше того, ми ніколи цього не робили”.
Українці та деякі їхні сусіди з Центральної Європи також боялися, що західні держави можуть наполягати на територіальних поступках заради миру з Росією.
Шольц повторив, що він не має наміру щось диктувати українцям, і що лише українці "можуть вирішити, що є правильним у плані мирної угоди, від якої ми, на жаль, дуже, дуже далеко".
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив стурбованість, що мільйони тонн зерна заблоковано через війну в чорноморських портах, заявивши, що це може призвести до «всесвітньої катастрофи». Італія була першим пунктом призначення для африканських мігрантів, і вона може постраждати у випадку масштабного голоду в південній півкулі.
Ми хочемо, щоб звірства припинилися, і ми хочемо миру, – сказав Драгі. "Але Україна має захищатися, і саме Україна вибере той мир, якого вона хоче", - додав він.
Лідери також відвідали Ірпінь, передмістя Києва, де на початку війни відбулися інтенсивні бої та де було вбито багато мирних жителів. Макрон сказав, що бачив ознаки «воєнних злочинів».
Хоча шокуючі зображення спустошень викликали реакцію Заходу, українські посадовці висловили стурбованість тим, що "втома від війни" може зрештою послабити підтримку — особливо через те, що зростання цін і майбутні вибори в США привертають все більше уваги.
США та європейські союзники передали Україні зброю на мільярди доларів, а Німеччина та США нещодавно оголосили про нові поставки зброї. Така зброя була вирішальною для запобігання захоплення столиці росіянами, але Київ сказав, що знадобиться набагато більше.
"Росія лише шукає нових способів налякати Європу та захопити все більше нашої землі, – сказав Зеленський на прес-конференції. - Мета Росії в цій війні - зламати Україну і таким чином зламати всю Європу".
Багато хто в Україні сподівається, що цей візит може стати поворотним моментом, відкривши шлях до значних нових поставок зброї. Також лідери ЄС готуються наступного тижня прийняти рішення щодо прохання України стати кандидатом на членство в блоку.
Війна посилила тиск на уряди ЄС, щоб пришвидшити отримання статусу кандидата від України, а обіцянка в четвер підтримати статус кандидата для України та сусідньої Молдови підштовхує весь союз 27 країн ближче до цього. Але очікується, що цей процес триватиме роки, а члени ЄС все ще розходяться щодо того, як швидко приймати нових членів.
Європейські союзники надсилають все потужнішу зброю та згуртувалися навколо України більше, ніж багато хто очікував, схвалюючи хвилі безпрецедентних санкцій проти Росії, які також сильно тиснуть на економіку Європи.
Українці кажуть, що потрібно більше, оскільки Росія наступає на Донбасі, повільно завойовуючи українські території.
Під час візиту в Ірпінь Шольц сказав, що чиновники повинні пам’ятати про сцени руйнування у всіх своїх рішеннях.
"Постраждали невинні мирні жителі, знищені будинки; зруйновано ціле місто, в якому взагалі не було військової інфраструктури, - сказав він. - І це багато говорить про жорстокість російської загарбницької війни, яка просто призначена для знищення та завоювання".
Макрон, Шольц і Драгі, які представляють три найбільші економіки ЄС, разом поїхали до Києва на спеціальному нічному поїзді, наданому українською владою. Невдовзі після того, як вони прибули, завили сирени повітряної тривоги.
Президент Румунії Клаус Йоханніс, яка межує з Україною і була ключовим пунктом призначення для біженців, прибув окремим потягом. На прес-конференції він сказав, що Румунія сприяє транзиту українського експорту, в тому числі зерна.
Ряд інших європейських лідерів уже здійснили поїздку, щоб показати свою солідарність з Україною, навіть коли бої точилися ближче до столиці, ніж зараз.
Шольц раніше не був схильний відвідувати Київ, кажучи, що не хоче "приєднуватися до черги людей, які швидко виїжджають, щоб сфотографуватися", додавши, що подорож має бути зосереджена на "конкретних речах".
Німеччина оголосила в середу, що надасть Україні три реактивні системи залпового вогню, які, за словами Києва, їй терміново потрібні.
Єнс Столтенберг: Путін та Москва відповідальні за жорстоку агресію проти України. Відео
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: «Я вітаю лідерів країн-союзників по НАТО, які поїхали до Києва та відвідують Україну, зустрічаються з політичним керівництвом, зустрічаються з президентом Зеленським та бачать злочини, результати жорсткої агресії Москви та президента Путіна в Україні».
США в ОБСЄ: З кожного регіону, що потрапляє під контроль РФ, йдуть повідомлення про страти, згвалтування, катування
Не втрачати чутливість до порушень прав людини, скоєних під час війни РФ в Україні, закликав Раду ОБСЄ посол США в цій організації Майкл Карпентер.
"Пане голово, після багатьох місяців війни, після численних повідомлень про страти цивільних, скидання у масові могили, катування затриманих електрошоком, гвалтування жінок на очах їхніх родин, вбивства дітей перед їхніми батьками, є ризик, що дехто в міжнародній спільноті - і навіть, можливо, дехто в цій Раді - стануть нечутливими до цих трагедій. Ми не можемо дозволити цьому статись", - заявив Карпентер у виступі 16 червня.
Він нагадав про звіт правоохоронної організації Amnesty International, де вказувалось, зокрема, що неодноразові бомбування Росією Харкова становлять воєнні злочини а також наводились численні свідчення нападів на цивільне населення.
Ці бомбування, а також напади на інші основні міста, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк, вказують, як зазначає Карпентер, що "Кремль хоче досягнути свого бачення поглинання Росією України шляхом знищення суверенної держави і примусового усунення цивільних".
Сьогодні ж про результати розслідування ситуації в Маріуполі повідомила Верховний комісар з прав людини ООН Мішель Бачелет. Вона назвала ситуацію "спустошливою" і вказала, що цивільні "продовжують нести тягар цього конфлікту". Серед іншого, Бачелет назвала російський авіаудар по Маріупольському драматичному театру 16 березня "одним з найбільш смертоносних і показних прикладів шкоди для цивільних". Цивільним об'єктам в місті завдано значної шкоди, що "викликає серйозне занепокоєння щодо дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема заборони на нерозбірливі напади і вимогу пропорційності", додала посадовиця. Бачелет висловила занепокоєння через теперішню гуманітарну ситуацію в місті.
США оголосили про додаткові $225 мільйонів гуманітарної допомоги Україні
Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 225 мільйонів доларів через агенцію USAID (Агенція з міжнародного розвитку США).
Про це Агенція повідомила на своєму веб-сайті: “Це додаткове фінансування забезпечить життєво необхідну гуманітарну продовольчу допомогу людям, що проживають в Україні. У районах з функціонуючими ринками ця підтримка дозволить партнерам надавати грошові перекази людям, щоб придбати продукти харчування та інші предмети першої необхідності".
Серед іншого, ці кошти фінансуватимуть найнеобхідніші потреби українців:
“Ця підтримка також забезпечуватиме питну воду, санітарію та гігієну, критичні медичні товари та засоби з охорони здоров’я, послуги із надання захисту, допомогу в харчуванні, допомогу з житлом”, - мовиться у заяві Агенції з міжнародного розвитку США.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Сполучені Штати надали Україні гуманітарної допомоги на близько 914 мільйонів доларів. З них - 702 мільйони були виділені через агенцію USAID. Ці кошти, здебільшого, фінансували найнеобхідніші потреби переселенців, біженців та осіб, що проживають у зоні бойових дій.
Агенція з міжнародного розвитку США, крім гуманітарної допомоги, підтримує Україну у питаннях кіберзахисту, енергетичної інфраструктури, протидії дезінформації, підтримує малий бізнес та сільське господарство, документує факти порушень прав людини а також допомагає місцевим органам влади.
У середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення мільярда доларів безпекової допомоги Україні. Ці кошти підуть на закуп додаткових артилерійських систем, зброї для захисту узбережжя, боєприпасів і сучасних ракетних систем “необхідних для оборони Донбасу”.
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