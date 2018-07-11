США мають розцінювати анексію Криму так само, як і окупацію країн Балтії СРСР – проект резолюції Сенату США

Десятеро сенаторів внесли до Сенату резолюцію з засудженням незаконної окупації Криму Росією.

В проекті резолюції Сенату, в якому наголошується на важливості утримання санкцій стосовно Росії за її вторгнення до Криму, висловлюється повна підтримка політиці санкцій США та ЄС стосовно Росії за незаконну окупацію території України.

Документ також закликає адміністрацію Трампа формалізувати процес невизнання незаконної анексії Криму Росією.

Під час «Холодної війни» Сполучені Штати зайняли рішучу позицію стосовно невизнання окупації СРСР територій, прийнявши Декларацію Веллеса, в якій засуджувалась насильницька анексія країн Балтії Радянським Союзом. Про це йдеться на сторінці одного з ініціаторів прийняття резолюції сенаторі Роба Портмана.

«Росія незаконно відібрала Крим у України і Сполучені Штати не повинні ніколи визнавати цю незаконну окупацію, - йдеться в заяві сенатора Портмана. – Це порушує не лише права народу України, але і основоположні принципи міжнародного порядку, де Америка з гордістю відіграє провідну роль вже більше 70 років. Крим є частиною України. Доки Росія не визнає це факт і не поверне Крим під контроль України, Сполучені Штати мають утримувати санкції стосовно Росії», - наголосив сенатор.

«Наша країна ніколи не повинна визнавати цю агресію і має посилювати санкції стосовно Росії до того часу, поки Крим буде повернено під контроль України», - наголосив сенатор Роберт Менендес.

Сенатор Менендес перебуває під особистими санкціями, введеними проти нього Путіним за його зусилля з притягнення президента Росії до відповідальності.

«Народ Америки та наші союзники очікують, що президент буде повною мірою захищати нашу демократію та нашу національну безпеку, включаючи підтримку наших друзів в Україні, які борються просто за суверенітет і територіальну цілісність країни». – наголосив сенатор Менендес.

Посольство України у США привітало внесення проекту резолюції.

"У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму.

Також резолюція засуджує порушення прав людини в Криму та підкреслює правову відповідальність РФ за такі злочини протягом часу, коли триває незаконна російська окупація півострова.

Сенатори закликають Уряд США продовжувати застосовувати повноваження у частині санкцій проти РФ, надані, зокрема, згідно із “Законом про протидію супротивникам Америки через санкції” від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом". - наголошується в повідомленні Посольства у Facebook.

Дивіться також: Трамп перед відльотом до Європи: «Путін, можливо, буде найлегшим за всіх інших»