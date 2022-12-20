Американське обладнання для «розумних бомб» має надійти в Україну вже цього тижня – CNN

Американський телеканал CNN повідомив, що Сполучені Штати планують надіслати в Україну електронне обладнання, за допомогою якого з літаків можна скидати «розумні бомби», які забезпечують високу точність націлювання.

Посилаючись на слова кількох американських чиновників, CNN повідомив, що комплекти наведення, про які вперше повідомила Washington Post, мають бути відправлені в наступному пакеті зброї та боєприпасів для Україні вже цього тижня.

Як діють «розумні бомби»?

Високоточні бомби, які Пентагон називає Joint Direct Attack Munition, або JDAM зазвичай скидають з бомбардувальників або винищувачів. Коли літак скидає розумну бомбу, вона не має власної силової установки, як у ракети, і стає особливо важким планером, що рухається і наводиться за допомогою навігаційних системи що включають хвостові комплекти наведення, які стабілізують траєкторію польоту.

«Розумні бомби» можуть бути різної ваги та розміру. У бойових умовах американські військові використовували цю технологію для авіабомб вагою до 900 кілограмів для завдання ударів з високим ступенем точності.

Як зазначають ЗМІ, високоточні бомби могли б допомогти Україні вражати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі.

Для цього українським повітряним силам потрібно буде знайти спосіб, як пристосувати JDAM до застарілих літаків радянських часів, які є у розпорядженні української армії.

На початку цього року подібне інженерне рішення було знайдене для американських протирадіаційних ракет HARM, зазначає CNN.

Американські ЗМІ не уточнюють, скільки таких комплектів планується відправити в Україну, та про який саме тип JDAM йде мова.

За даними ВПС США, ці комплекти забезпечують некерованим бомбам радіус дії приблизно 24 кілометри, що означає, що вони не дозволять Україні вдарити глибоко по території Росії.

Минулого тижня низка американських видань повідомляла про занепокоєння, яке існує серед американських урядовців щодо того, що надання Україні наступальної зброї, яка може вражати територію Росії, чи територію окупованого Росією Криму, може викликати ескалацію з боку Кремля.