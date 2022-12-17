Повернення Криму може бути «червоною лінією» для Кремля, турбуються у Вашингтоні – NBC News

Значного уповільнення військових дій протягом зими не буде - українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію, вважає генерал США у відставці Девід Петреус. Також він припускає, що удари по російській території триватимуть, але не будуть вирішальним фактором у цій війні, на відміну від процесів, які відбуватимуться всередині російської армії. Крім того, сказав він, Пентагон та воєначальники усього світу уважно вивчають перебіг бойових дій в Україні, який змінює розуміння війни на планеті. Голос Америки поспілкувався з Петреусом минулого тижня під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.

Генерал Петреус – колишній командувач міжнародними об’єднаними збройними силами в Іраку, пізніше - голова Центрального командування Збройних сил США та командувач об'єднаними Збройними силами коаліції в Афганістані. З вересня 2011 по листопад 2012–го - обіймав посаду директора ЦРУ в уряді президента Барака Обами, але пішов у відставку, після того як стало відомо про його позашлюбний зв'язок із жінкою, яка писала його біографію, та звинувачень у тому, що він надав їй певні секретні матеріали для роботи над книгою.

Сьогодні Петреус – віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Нещодавно інститут видав доповідь, присвячену попереднім висновкам щодо ходу війни Росії проти України у перші 5 місяців.

«Вражає, що Україна - країна, розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин, зараз має більшу та більш боєздатну армію, ніж Росія. І вона продовжуватиме відвойовувати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з 24 лютого», - говорить він.

В умовах зими українська армія матиме перевагу, переконує генерал:

"Українці, звичайно, воюють за свою державу і у своїй країні. Громадяни зроблять усе можливе, щоб підтримати своїх солдатів. Якщо солдат постукає в двері громадянина України і скаже: "Привіт, чи можу я погрітися і з’їсти миску супу?" Очевидно, що відповідь буде: "Так, будь ласка".

Також, говорить він, українці краще оснащені, одягнені та знають місцевість. Натомість Росія, говорить Петреус, використовує своїх погано підготовлених солдат як гарматне м`ясо, що може з часом викликати проблеми для РФ.

«Будь-хто з автоматом може створити проблеми, але це не ті організовані, злагоджені та боєздатні підрозділи, які виставляє Україна», - підсумовує генерал.

Петреус вважає, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає певні побоювання на Заході.

«Я думаю, що й надалі тут буде небажання, аби Україна використовувала надану Заходом зброю щоб атакувати Росію, через страх якоїсь Третьої світової війни чи чогось подібного. Я не вважаю, що це зовсім безпідставно. Однак, я думаю, цілком закономірно, аби Україна відповідала Росії на її дії зброєю, яку має, і вони роблять це дуже вражаюче», - говорить він.

Втім, на його думку, ці атаки не стануть визначальним фактором, який вплине на розвиток протистояння.

«Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому. Повертаються тяжкопоранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення - і можна це побачити в російських опитуваннях - про природу цієї війни, як вона йде і чи варто її продовжувати. В якийсь момент Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки що цього ще не бачить», - передбачає генерал у відставці.

Російська армія має цілий ряд недоліків, які впливають на її боєздатність, вказує Петреус.

«Вони показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними. Будь-хто, хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати, якщо солдати критикують своїх офіцерів, а потім завантажити це в соціальні мережі», - каже він.

Петреус говорить, що усі зусилля росіян вражають своєю некомпетентністю: навіть коли вони мали змогу та час підготувати війська перед вторгненням 24 лютого, вони цього не зробили. В якийсь момент, каже генерал, російська армія може почати розвалюватися зсередини. Але коли це станеться – передбачити важко.

"Це залежить від кількох різних факторів, зокрема від того, чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану, додаткові ракети, боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї. Інший фактор полягає в тому, наскільки серйозними є втрати для Росії. Що станеться, коли російські солдати почнуть говорити: "Це божевілля - вони, українці, воюють за незалежність, за свою землю, а ми навіть не впевнені, чому ми тут, це погано йде", - вказує генерал.

У свою чергу, на настрої в російській армії також впливає низка факторів, включно із погодою взимку.

«Чи, наприклад, ґрунт твердий і мерзлий, щоб українські танки могли об'їжджати ті перешкоди, які росіяни мають на дорогах, наприклад на Херсонщині? Чи можуть вони досягти такого прогресу, який вплине на російських солдатів, спричинивши масову здачу в полон, дезертирство?» - каже він.

У той же час, Захід буде продовжувати значно нарощувати військове виробництво та постачання зброї Україні, переконує Петреус.

Перебіг військових дій в Україні, говорить він, змінює розуміння сучасної війни в усьому світі. Із Голосом Америки він поділився двома із багатьох уроків цієї війни. Перший з них – лідерство на найвищому рівні має значення.

«Президент Зеленський - чудовий стратегічний лідер, який блискуче виконав чотири завдання стратегічного лідерства. А саме – генерування правильної головної ідеї чи стратегії, ефективне її донесення, контроль за реалізацію та визначення, що потрібно удосконалити, щоб робити це знову, і знову, і знову», - підсумовує Петреус.

А от Путін, каже він, з цими чотирьома завданнями лідера не впорався:

«Президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення, комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони, здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні».

По-друге, каже Петруес, ця війна, яка ведеться із найбільшою кількістю засобів розвідки та артилерії в історії, змінює розуміння, що є, а чого немає в зоні досяжності противника. Він розповідає, що коли він був офіцером піхоти на внутрішньому німецькому кордоні, побутувало прислів’я: «По тому, що можна побачити, можна влучити, а якщо можна влучити, можна вбити», правдивість якого була більш доведена під час сьогоднішньої війни між Росією та Україною.

«Бо в нас не було безпілотників, не було всіх засобів розвідки, спостереження, які дозволяють ідентифікувати, бачити штаби противника, його матеріально-технічні засоби, його казарми, його виробничі потужності. У глобальному вимірі, ви починаєте думати, що можна було б зробити, скажімо, в гіпотетичному театрі в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли ви можете усе побачити, всього досягнути, все вбити», - говорить генерал.

І над цим, говорить він, працює Пентагон та збройні сили країн світу.

«Це справді досить драматичний приклад того, чому ми маємо переосмислити нашу структуру сил, платформи, які ми маємо, як ми можемо посилити стійкість і інші важливі компоненти. І це те, чим зараз займається Пентагон».

У Вашингтоні Петреус взяв участь в Аспенському безпековому форумі, який є одним із провідних зібрань з національної безпеки та зовнішньої політики в США. У ньому беруть участь члени уряду США та інших країн, керівники компаній, провідні науковці та відомі журналісти. Вже 14 років форум відбувається влітку в місті Аспен у Колорадо та вже другий рік – у Вашингтоні взимку.

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