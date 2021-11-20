NYT: У США вважають, що Росія ще не вирішила, що робитиме із військами накопиченими поблизу України

Розвідка США попереджає союзників Америки, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б стримали Росію від військових дій проти України. Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на американських та європейських чиновників. При цьому видання вказує, що західні чиновники не вважають, що Росія визначилсь зі своїми планами.

"Росія ще не вирішила, щоб вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, заявили американські посадовці, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф", - пише видання.

The New York Times відзначає, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для того, щоб дестабілізувати її настільки, щоб призвести до приходу більш про-московського уряду.

Видання пише, що у США прагнуть виробити загальну модель дій до яких вдадуться США та Європа у разі військових дій Росії проти України. При цьому, пише видання, посадовці у США та Європі вважають, що "будь-яка відповідь на розміщення військ Росією має бути ретельно зважена, щоб уникнути ескалації ситуації та створення подальшої загрози для України".

Напередодні президент Росії Володимир Путін у ході засідання колегії МЗС Росії заявив, що Росії не потрібні конфлікти, які можуть влаштувати її противники на "західних кордонах". При цьому він відзначив присутність інфраструктури НАТО поблизу кордонів Росії.

"В Румунії та Польщі вже розгорнуті системи протиракетної оборони, які можуть бути легко використані, бо там стоять пускові установки Mk-41, ударні комплекси. Це лише питання кількох хвилин, щоб змінити програмне забезпечення", - заявив Путін.

Президент Росії наголосив, що Москва має добиватись надання Росії "серйозних довгострокових гарантій забезпечення нашої безпеки на цьому напрямку". За словами Путіна, Росія не може "так існувати і постійно думати, що там завтра може відбутись".

Цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков відзначив в інтерв'ю голові Української служби "Голосу Америки" Мирославі Гонгадзе, що не вірить у можливість великого наступу Росії та захоплення територій.

"Не вірю в це. Тому що давайте не забувати ми за 8 років цієї війни ми навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну", - відзначив Резников.

При цьому міністр оборони України наголосив, що позиція Кремля буде залежати від того, чи Захід продемонструє Росії, що "війна буде дуже дорого коштувати і стане невигідною".

Днями експерт американської аналітичної компанії Ренд Семюель Шарап на сторінках видання Politico висловив думку, що політика США щодо підтримки України і погроз покаранням Росії може бути недостаньою для зміни поведінки Кремля.

"Самого лише примусу буде недостатньо", - пише експерт у соціальній мережі Twitter, вказуючи, що вважає реальною загрозу військового наступу Росії на Україну.

Шарап закликає адміністрацію США підштовхнути Київ до виконання його частини забов'язань у відповідності до Мінських угод. Це, на думку експерта, "може сприяти де-ескалації з боку Росії та оживити послаблений мирний процес".

"Якби Росію можна було примусити відступитись, то у подібних неприємних компромісах не було би необхідності", - пише Шарап про свою пропозицію", - "Але це зробити не можна, і ці компроміси необхідні. Росія продемонструвала, що готова докладати дуже значних зусиль щодо України (go to extreme lengths in Ukraine - англ.) - значно більших ніж США та ЄС", - пише Шарап.

Натомість лектор Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон відзначає у соціальній мережі Twitter, що Росія невірно розуміє ситуацію, вважаючи, що США у стані присилувати уряди України, країн Східної Європи. Він також наголошує, що частина західних експертів забагто фокусуються на цілях та виборі уряду Росії, але "не зважають у достатній мірі на свободу дій та цілі України та країн Східної Європи".

"Тож раз за разом лідери Росії пропонують США, щоб укласти якусь велику угоду, і раз за разом обурюються, що США не можуть гарантувати її виконання", - пише експерт.

"Вже до лютому, Путін знову отримає ситуацію у якій США, не можуть дати йому велики угоду, якої він хоче, бо Східна Європа та України просто посилюють оборону та уповільнюють процес. Тож Путін отримає, або війну, якої не хоче, або знову буде виглядати, як показушник без життєздатної стратегії", - пише Кларксон.

У статті використано матеріали The New York Times, Politico.

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