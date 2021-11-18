Міністр оборони США заявив про непохитність підтримки України

Підтримка оборони, суверенітету та територіальної цілісності України з боку США лишається непохитною і Вашингтон уважно слідкує за пересуванням російських військ довкола України. Про це перед початком зустрічі із міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб.

Остін також привітав Резнікова із призначенням.

Зі свого боку міністр оборони України вказав, що Росія може вдатись до ескалації у будь-який комент а Україна готова оборонятись. За його словами, ескалація з боку Росії мала би катастрофічні наслідки для Європи, а чи відбудеться вона, у значній мірі буде залежати від готовності цивілізованого світу зупинити агресора.

Резніков також подякував США за привернення уваги до нової фази військових приготувань Росії поблизу України. "Агресор ніколи не зупиниться, якщо ми його не зупинимо", - відзначив міністр.

Міністерство оборони України також оприлюднило фрагменти коментарів міністра. Так, Міноборони наводить слова Резнікова, що США та Україна мають спільну оцінку тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи.

Міністр заявив, що подальшою метою США та України є зміцнення партнерства між ними.

Як повідомляє сайт Міноборони, до програми візиту міністра входять перемовини у Державному департаменті США та Конгресі.

"Серед тем обговорення - стратегічне партнерство України і США, особливо посилення динаміки політичного діалогу на високому рівні, подальша тісна співпраця в частині реалізації оборонної реформи, спільна оцінка і відповідь на загрози з боку РФ", - повідомляє Міноборони.

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