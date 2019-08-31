Трамп розмістив у Twitter розвідувальний знімок території Ірану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розмістив повідомлення у Twitter стосовно невдалого космічного запуску в Ірані і використав для повідомлення зображення надзвичайно високої якості.

"Сполучені Штати не причетні до катастрофи, що сталась при остаточній підготовці до запуску Safir SLV на пусковому майданчику в іранському Семнані. Бажаю Ірану найкращого і удачі у встановленні того, що сталось на майданчику", - написав президент у Twitter.

Іран підтвердив те, що відбувся вибух, однак заперечив, що супутник було зруйновано. Міністр інформаційних технологій Ірану розмістив у Twitter своє фото на фоні супутника, пише New York Post.

Увагу експертів привернуло зображення, яке використав Трамп у повідомленні.

"Чіткість зображення надзвичайна, - сказав дослідник Федерації американських науковців Анкіт Панда в коментарі NPR. - Це більше ніж 20 см, що набагато вище, ніж будь-що, що я колись бачив". Зображення було імовірно зроблене розвідувальним супутником, припускає Панда.

А от Мелісса Генем з фундації One Earth вважає, що знімок такої чіткості не міг зробити супутник і припускає, що його зробив дрон. Вона говорить про новітні технології безпілотників, які дозволили б зробити знімок зі значної висоти поза атмосферою, не порушуючи повітряний простір Ірану.

Дослідники застерігають, що оприлюднення розвідувальних знімків дає таким країнам, як Китай та Росія, інформацію про можливості США. The New York Times, однак, нагадує про прецеденти, коли американські президенти оприлюднювали розвідувальні знімки. Під час Кубинської ядерної кризи у 1960-х президент США Кеннеді оприлюднив фото радянських ракет на Кубі, а президент Буш оприлюднював розвідувальні знімки Іраку в 2003 році, щоб агрументувати наявність ядерної та хімічної програми в країні.

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