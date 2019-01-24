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США

Путін – це "серійний інтервент". Сенатор США відповів на заяву Кремля про Венесуелу

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Що ж стосується серійного інтервента Путіна (згадайте Україну, Сирію, вибори у США у 2016-му році), то заклики від нього до невтручання не піддаються розумінню

Сенатор-республіканець Марко Рубіо, якого американські ЗМІ називають головним рушієм політики США з приводу Венесуели, заявив, що заяви Кремля із засудженням втручання "третіх сил" у події у цій країні не піддаються розумінню.

Президент США Дональд Трамп у вівторок офіційно визнав лідера опозиції у Венесуелі Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Гуайдо є президентом Національної асамблеї Венесуели. На думку уряду США, це єдиний легітимно обраний орган влади у Венесуелі.

Віце-президент Майк Пенс засудив і назвав "диктатором" Ніколаса Мадуро, проти якого виступають протестувальники у Венесуелі. Пенс також підтримав протестувальників.
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У середу прес-секретар Кремля Пєсков заявив, що зовнішнє втручання у події у Венесуелі може бути небезпечним. А президент Росії Путін у четвер у телефонній розмові підтримав Мадуро.

У ході розмови Путін засудив "деструктивне зовнішнє втручання" у Венесуелу.

Путін засудив "деструктивне зовнішнє втручання" у Венесуелу

Заяви керівництва Росії щодо неприпустимості зовнішнього втручання прокоментував сенатор-республіканець Марко Рубіо.

"США надають підтримку у відповідь прохання конституційно законного президента Венесуели (Хуан Гуайдо - прим. ГА). Це прохання також підтримали 11 країн регіону. Що ж стосується серійного інтервента Путіна (згадайте Україну, Сирію, вибори у США у 2016-му році), то його заклики до невтручання не піддаються розумінню", - заявив Рубіо на своїй сторінці у Twitter.

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