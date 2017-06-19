Росія: американські літаки у Сирії будуть мішенню для російських сил

Міністерство оборони Росії заявило, що нова політичка стосуватиметься всіх літаків, включно з тими, які ведуть діяльність у рамках підтримуваної США коаліції.

Також буде припинено зв’язок через «гарячу лінію» між Вашингтогом і Москвою, метою якої було запобігти сутичкам у повітрі.

«Всі літаючі апарати, включно з літаками і дронами міжнародної коаліції, виявлені в повітряному просторі на захід від Євфрату, будуть вважатися російськими системами САМ як повітряні мішені», сказано в заяві.

Москва осудила збиття сирійського літака Су-22 американським винищувачем US F-18 Super Hornet після того, як сирійський літак скинув бомби наподалік підтримуваних США повстанських сил.

США заявили, що сирійський літак скинув бомби неподалік позицій сил, яких підтримують США, тоді як сирійськи уряд, заявив, що літак був збитий у час, коли здійснював завдання проти сил ІДІЛ.

Збиття сирійського літака у повітряном просторі Сирії є цинічним порушенням суверенітету країни», заявило Міністерство закордонних справ Росії.

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