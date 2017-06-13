«Я не хотів би робити кроки, які закрили б канали спілкування з Москвою» - Тіллерсон про посилення санкцій

Державний секретар США Рекс Тіллерсон дав свідчення у вівторок у Комітеті Сенату з міжнародних відносин

Держсекретар Рекс Тіллерсон закликав Конгрес не обмежувати можливості для покращення спілкування з Росією, незважаючи не те, що відносини між двома країнами "знаходяться в найнижчій точці".

Ми хотіли би бачити більше гнучкості, щоб мати можливість «піддати жару», коли нам це потрібно, в співпраці з Росією

Коментуючи плани Сенату посилити санкції проти Росії і закріпити їх законодавчо, Тіллерсон закликав Сенат залишити більше можливостей для гнучкої політики адміністрації президента Трампа стосовно Росії.

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Цього тижня російський уряд продовжив довгу традицію арештів протестуючих опозиціонерів. Ця ж Росія порушила міжнародний порядок, провівши вторгнення та окупацію частини України, поширюючи свою репресивну тактику

"Я бачив законопроект (про санкції) - ця ініціатива виникла в останні 24 години. Вважаю, стосовно Росії, ми хотіли би бачити більше гнучкості, щоб мати можливість «піддати жару», коли нам це потрібно, в співпраці з Росією". Рекс Тіллерсон також зазначив: "У нас є можливість співпраці з таких питань як Сирія, або там, де вони просять нас долучитись до питання України. У нас є певні відкриті канали, де ми починаємо говорити і, ми не хотіли би перекривати ці канали якимись новими ініціативами".

В той же час, сенатори різко розкритикували зниження запиту на фінансування підтримки демократії, передбачене в бюджетній пропозиції адміністрації Трампа. "Підтримка демократії, незалежних ЗМІ та свободи самовираження та організацій глибоко закладена серед основоположних цінностей, які сформували цю велику країну. ... Теперішня адміністрація, хоча і заявляє про зворотнє, але не надає пріоритетного значення демократії в американській закордонній політиці. Запит адміністрації на фінансування програм з підтримки демократії, прав людини та доброчесного управління, є на 31% нижчим. Більше того, коли голова держави проводить офіційні державні візити до країн, які мають тривалу історію порушень прав людини – видається, що права людини не знаходяться в порядку денному президента. Мене жахає, що ви повністю обнулили рахунок з підтримки демократії", - заявив в своєму коментарі сенатор Менендес.

​"Фактично, це обмежує провідну позицію США у світі і відкриває двері для посилення впливу Росії та Китаю. Є прямий зв’язок між внутрішніми репресіями та ворожими діями за кордоном. Цього тижня російський уряд продовжив довгу традицію арештів протестуючих опозиціонерів. Ця ж Росія порушила міжнародний порядок, провівши вторгнення та окупацію частини України, поширюючи свою репресивну тактику", - наголосив сенатор.

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