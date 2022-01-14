Оглядачі у США називають безпрецедентним арешт у Росії кіберзлочинців із REvil, але сумніваються у мотивах Москви

Російська влада на запит Сполучених Штатів провела спецоперацію проти банди кіберзлочинців REvil, які займаються онлайн-вимаганням. Учасників угруповання було затримано, їм висунуто звинувачення. Про це повідомили у центрі громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ).

Хакерське угруповання, члени якого були оголошені Вашингтоном у розшук, ліквідовано, а США були проінформовані про кроки, зроблені Росією, йдеться в заяві, опублікованій на сайті ФСБ.

Популярне американське технологічне видання WIRED у соціальній мережі Twitter назвало подію "безпрецедентним заходом, який імовірно позначиться на внутрішніх колах інших банд кіберзлочинців, які базуються у Росії".

Експерт з кібербезпеки Джон Гультквіс, думку якого наводить видання, відзнчив, що проведення арешту на тлі накопичення Росією військ поблизу України примушує сумніватись у її щирості, але попри це назвав затримання підозрюваних "добрими новинами". Видання також відзначає, що Західні уряди були обмежені у здатності протидіяти базованим у Росії кіберзлочинцям без співпраці з боку Москви.

“Велике питання, я думаю, полягає у тому, чи є це справжньою зміною намірів Росії щодо даної проблеми, чи ж REvil просто принесено у жертву, щоб спробувати зняти частину міжнародної напруги?", - заявив виданню кібераналітик Бретт Каллоу, - "Підозрюю, що це друге”

У посольстві США у Москві заяву ФСБ поки що не прокоментували.

У листопаді Сполучені Штати заявили, що пропонують винагороду в розмірі до 10 млн. доларів за інформацію, що дозволяє ідентифікувати або встановити місцезнаходження людей, які займають у REvil ключові позиції.

За останній рік у США було зламано внутрішні мережі кількох великих компаній. Кіберзлочинці, які займалися цими операціями, зажадали від зламаних організацій великий викуп. Здирники з REvil, зокрема, успішно атакували внутрішню мережу великого виробника м'ясопродуктів JBS SA, повідомило агентству «Рейтер» у червні джерело, знайоме із ситуацією. WIRED пише, що REvil та спільники отримали у результаті даного нападу 11 мільйонів доларів.

"Це стане випробуванням для численних припущень щодо того, як російський уряд поводиться з кіберзлочинцями у межах своїх кордонів", - пише про заходи російського уряду Джемі Маккол, дослідник Королівського об'єднаного інститут оборонних досліджень у Великобританії.

Маккол також візначає, що імовірно затримання може бути спробою "у якийсь спосіб" пом'якшити політику США.

"Цей крок вітається, але аналітики кажуть, що він видається поликаним надіслати сигнал, що подібна співпраця може припинитись, якщо США та Західні союзники накладуть санкції у разі російського вторгнення до України", - пише сьогодні видання The Washington Post.

Як відомо, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено кібернапад на державнів веб-сайти в Україні.

У коментарі "Голосу Америки", секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі".

"Це Російська Федерація", - заявив Данілов, відзначивши, що розслідування інциденту відбувається зараз.