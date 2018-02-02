МЗС РФ: американські органи влади «полюють» на росіян по всьому світі

Росія оприлюднила попередження для своїх громадян, які відвідують іноземні країни. У документі рекомендується своїм громадянам подумати двічі перед тим, як вони вирішать їхати за кордон, тому що Сполучені Штати на те й лише чекають, щоб арештувати їх.

У заяві Міністерства закордонних справ остерігається російських громадян, що під час перебування за кордоном, їм загрожує арешт правоохоронцями інших країн на вимогу американської влади і опісля видача Сполученим Штатам.

«Незважаючи на заклики до покращення співпраці між відповідними американськими і російськими органами влади… американські спеціальні служби фактично продовжують «полювання» на росіян по всьому світі», сказано в інформації для подорожніх.

МЗС Росії наполягає на тому, щоб російські громадяни взяли до уваги усі ризики, коли вони планують подорожувати за кордон.

Від початку 2017 року в іноземних країнах, за участю США затримано понад 10 росіян-злочинців. Чотирьох із них, на підставі висунутого Сполученими Штатами звинувачення затримано в Іспанії, Латвії та Греції. Заходи проти росіян, запідозрених у кіберзлочинності досягли рекордного рівня торік.

Сімох росіян затримано або висунуто звинувачення проти них у 2017 році у Сполучених Штатах або в інших країнах.

Російське міністерство як приклад подало Станіслава Лісова, який створив комп’ютерний вірус, який спричинив мільйонні втрати для фінансових установ. Саме його торік депортовано з Іспанії до США.

Державний департамент США відмовився коментувати повідомлення російської влади.

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