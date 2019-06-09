Російським легкоатлетам продовжено заборону на участь у міжнародних змаганнях

Керівництво Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій занепокоєно відсутністю наявного прогресу у справі проведення допінгової реформи в Росії. Якщо за три місяці російське керівництво не переконає Асоціацію в ефективності своїх дій, росіяни виступатимуть під нейтральним прапором на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі.

Поміж іншого, в Асоціації підозрюють, що усунуті від спорту за сприяння вживанню допінгу два тренери та лікар, продовжують працювати з російськими атлетами. Про це на прес-конференції в Монако заявив у неділю Голова Асоціації Рун Андерсен.

Російські легкоатлети були відсторонені від участі у міжнародних змаганнях в 2015 після того, як Світове антидопінгове агентство представило докази існування державної програми застосування допінгу російськими спортсменами. Росія звинувачення відкидає.

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