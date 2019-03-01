Росія забороняє спортсменам пити пиво на допінг-тестах

Через «агресивність» спортсменів та можливий вплив на результати аналізів щодо вживання наркотиків, Росія заборонила спортсменам вживати алкоголь, коли вони проходять тестування на заборонені речовини.

Пиво після змагань може допомогти зневодненому спортсмену видати зразок сечі, але тепер їм доведеться дотримуватися вживання «великої кількості води», яку надають ті, що проводять аналізи, заявила заступниця генерального директора Російської антидопінгової агенції Маргарита Пахноцька.

Вона розповіла Associated Press, що вживання алкоголю є особливою проблемою з легкоатлетами.

«Це не дуже добре для поведінки спортсменів на допінг-контролі, ввічливості та дотримання правил, – сказала вона. – Вони бувають грубими, трохи агресивними».

Російське агентство навіть виявило, що пиво може заважати результатам програми «біологічний паспорт», що перевіряє спортсменів на ознаки вживання наркотиків. «Пиво дуже вплинуло на це. Це може викликати або приховати деякі зміни», – пояснила Пахноцька, додавши, що немає ніяких доказів, що спортсмени свідомо намагалися маніпулювати тестами.

Спортсменам не отримають «бан» за допінг через одне пиво. Їм, за словами Пахноцької, буде дано «суворе» попередження відкласти його, і якщо вони проігнорують його, їх направлять до керівного органу їхнього виду спорту.

Дивіться також: Курт Волкер: Не допустити повторення російської агресії в Криму - головне завдання нині. Ексклюзивне інтерв’ю