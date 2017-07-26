Росія: навчання російського і китайського флотів у Балтійському морі нікому не загрожують

Росія заявила, що військові навчавння, проведені разом з китайськими ВМС в Балтійському морі, які стали зоною підвищеного напруження між Москвою і Заходом, не становлять загрози будь-кому.

Навчання, що розпочалася у вівторок, є ознакою того, яка тісна російсько-китайська військова співпраця, і будуть вважатися демонстрацією сили Москви в районі, де російські і натовські літаки часто перехоплюють один одного.

«Дії наших моряків будуть спостерігатися нашими численними сусідами в регіоні, сказав віце-адмірал Олександр Федотенков, на слова якого посилається заява, оприлюднена Міністерством оборони Росії.

Проведення таких навчань ніяким способом не є загрозою іншим країнам», сказав він.

Російські і китайські кораблі, які вийшли з порту неподалік кордону з Польщею, вдосконалюватимуть стрільбу по морських і повітряних мішенях, заявило Міністерство оборони.

Інші симульовані завдання включатимуть перевірку запідозрених суден, звільнення захоплених піратами суден, ведення рятувальних операцій у морі тощо.

Навчання, які мають назву Sea Cooperation – 2017, відбуваються після подібних навчань минулого року. Більше навчань цього самого виду відбудеться в середині вересня в Японському і Охотському морях, повідомило минулого місяця китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

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