Оборона України отримає 500 мільйонів доларів допомоги від США - проект бюджету

Законопроект США про Національний оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік передбачає виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в сфері безпеки, включаючи надання летальної та іншої зброї, навчання та технічну допомогу, повідомив сенатор Роб Портман.

Доки російська агресія на сході України триває, і Росія продовжує використовувати засоби гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну Україні

Половина грошей, або 250 мільйонів доларів, виділяються на програми, пов'язані з виконанням ключових реформ оборонного сектору, необхідних для розбудови та закріплення існуючих досягнень.

Серед конкретних реформ - встановлення цивільного контролю над військовим блоком, співпраця та координація зусиль з Верховною Радою для встановлення нагляду над Міністерством оборони України та військовими силами, збільшення прозорості та підзвітності в сфері оборонних закупівель, розвиток можливостей для приватизації.

Незалежна Україна - надзвичайно важлива не лише для Східної Європи, але і для більш широких інтересів США в регіоні та поза ним​

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"Наявна потужна двопартійна згода стосовно стратегії та механізмів, які мають задіювати Сполучені Штати в рамках всеохоплюючої стратегії допомоги Україні, стримування майбутньої агресії проти наших союзників та інтересів і підтримки фундаментальних принципів міжнародної системи під проводом США, якій загрожують дії Росії" .

Після затвердження комітетом Сенату з питань збройних сил, законопроект буде винесено на голосування в Сенаті.

"Доки російська агресія на сході України триває, і Росія продовжує використовувати засоби гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну Україні, щоб забезпечити її демократичне майбутнє, заявив сенатор Портман, зазначивши, - незалежна Україна - надзвичайно важлива не лише для Східної Європи, але і для більш широких інтересів США в регіоні та поза ним".

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