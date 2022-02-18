Час обрано невипадково. Експерти про навчання стратегічних сил Росії "Грім"

Час проведення Москвою навчань стратегічних сил пов'язаний з кризою навколо України, дипломатичними контактами між Заходом та Росією. На це вказують експерти у США та Росії у зв'язку із проведенням Росією масштабних навчань стратегічних сил "Грім".

"Час проведення "Грому" являє собою захід "стратегічного стримування" з боку Росії, паралельно із імовірною військовою операцією в Україні. Час проведення імовірно покликаний чітко вказати на ризики ескалації та стримати будь-яке потенційне втручання США/НАТО у російську кампанію", - відзначає американський військовий експерт Майкл Кофман.

"Досить дико! На піку напруженості щодо України, Росія проводить навчання стратегічних ядерних сил", - пише Ганс Крістенсен, очільник Nuclear Information Project.

"Російські стратегічні навчання з реальними пусками ракет відбудуться завтра, від Арктики до Середземного моря. З силами Росії на кордоні та приводами для ескалації у Донецьку сьогодні, варто зважити, що час обраний для цих подій може бути спробою перевантажити/відволікти системи повередежння. (Це не вдасться). З огляду на нинішню розстановку сил Росії- цими вихідними, оглядачі мають стежити не лише за пусками ракет та активність стратегічної триади, але також і можливість, що сили Росії розміщені для того, щоб почати проникнення чере кордон України", - пише Дара Массікот з оборонної корпорації RAND.

Міністерство Росії оборони повідомило, що у суботу президент Росії Путін особисто спостерігатиме за навчаннями, під час яких будуть проведені навчальні пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет.

У РФ заявили, що навчання було сплановано деякий час тому з метою перевірки готовності російського військового командування та особового складу, а також надійності ядерних та звичайних озброєнь.

Як на початку року повідомляли у ТАСС, посилаючись на джерело в уряді Росії, стратегічні командно-штабні навчання"Грім" відбудуться за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил РФ.

Російське ЗМІ вказувало, що зазвичай стратегічні навчання проводять наприкінці "військового" навчального року".

"Зазвичай у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, а літаки Дальньої авіації ВКС РФ запускають крилаті ракети", - писали у ТАСС.

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов у коментарі для Російської служби "Голосу Америки" припустив зв'язок між навчанням та відповіддю Москви на письмові роз'яснення США та НАТО щодо вимог Росії. Ця відповідь, як відомо, включала і згадування про використання “військово-технічних” засобів для забезпечення власної безпеки.

"А ядерна зброя, звичайно, це завжди козир, який можна ефектно кинути на стіл переговорів у разі потреби. Не думаю, що тут йдеться про можливість якоїсь ядерної ескалації. Але мені здається, що це ще одне нагадування Заходу про те, що Росія залишається ядерною державою і може створювати як симетричні, так і асиметричні виклики для безпеки своїх зовнішніх опонентів", - заявив експерт.

Кортунов також вважає, що ядерні навчання можуть стати "опосередкованим мотиватором" переговорного процесу щодо проблем глобальної безпеки. "

Наприклад, стати стимулом для того, щоб активізувати російсько-американський діалог з обмеження ядерних озброєнь, що ведеться", - сказав експерт.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки, ТАСС.