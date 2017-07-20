Росія і США ведуть переговори про співпрацю в галузі кібербезпеки

За повідомленням Російського інформаційного агентства «Новости», між Росією і США ведуться переговори про створення спільної групи з питань кібербезпеки. Про це повідомив спеціяльний президентський службовець з кібербезпеки Андрій Крутських.

Цього місяця президент Трамп заявив, що він обговорював проект створення такої групи з президентом Володимиром Путіним на саміті «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Однак така думка зустрілася із скептицизмом з боку деяких високопоставлених республіканців, які заявили, що Росії не можна довіряти. І дещо пізніше президент повідомив у «Твітері», що він не думає, що це може стати фактом.

«Відбуваються переговори… обмінюємось різними пропозиціями, ніхто не заперечує необхідності ведення розмов і втримування таких контактів», сказав Крутських, за повідомленням агентства «Новости».

Представниця Росії Світлана Лукаш, яка була на саміті в Гамбурзі, заявила цього місяця, що обидва президенти погодились обміркувати питання кібербезпеки або за посередництвом Організації Об’єднаних Націй, або в рамках робочої групи.

За повідомленнями, Крутських також мав сказати, що Сполучені Штати офіційно запитали Москву про кібератаки за тиждень до президентських виборів, і що Москва відповіла наступного дня.

«Ми передали їм попередню відповідь наступного дня. У січні, коли (колишній президент Барак Обама) далі перебував на посаді, перед інавгурацією (Дональда Трампа), ми дали детальну відповідь», заявив Андрій Крутських.

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