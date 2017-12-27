Росія гнівно реагує на надання Україні американської протитанкової зброї

Довго відстрочуване рішення про надання Україні оборонного летального озброєння стало ознакою бажання адміністрації Дональда Трампа унеможливити Росії втручання у справи своїх сусідів, але, з другого боку, викликало занепокоєння європейських країн, що це може посилити збройні сутички, пише газета Los Angeles Times.

Минулого тижня Державний департамент повідомив, що США постачать Україні протитанкові ракетні установки Javelin для боротьби з танками підтримуваних Росією сепаратистів у Східній Україні. Крім цього, адміністрація дала дозвіл виробникам малої зброї постачити українській стороні також деякі види такого озброєння.

Як підкреслив президент Порошенко, американська зброя в руках українських солдатів призначена для оборони, а не наступальних операцій, для захисту українських військових і цивільних. «Це також трансатлантична вакцина від російського вірусу агресії».

Незважаючи на те, що і Державний департамент підкреслив, що ця допомога повністю оборонного характеру, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив Вашингтон в «русофобії» за рішення оброїти, за словами російської пропаганди, фашистських українських націоналістів.

«Американська зброя здатна довести до нових жертв у сусідній з нами країні, і ми не можемо залишатися байдужими до цього», сказав він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише газета Los Angeles Times, і президент Франції Еммануель Макрон не піддали США відкритій критиці за це рішення, але закликали всі сторони дотримуватися Мінських угод і відвести важку зброю від лінії розмежування, уможливити надання гуманітарної допомоги і провести обмін військовополоненими.

Конгрес США схвалив надання допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, але деякі амариканські законодавці, включно із головою Сенатського комітету із збройних сил Джоном Маккейном закликали адміністрацією Трампа надати Україні також летальну зброю.

Сенатор Маккейн заявив, що надання Україні ракетних установок Javelin надішле сильний сигнал, що Сполучені Штати стоять поруч своїх союзників і партнерів, коли вони захищають свій суверенітет і територіальну цілісність», і що надання оборонної зброї Україні не суперечить миру в Україні – це необхідне для його досягнення».

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