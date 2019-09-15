США готові використати стратегічні резерви для стабілізації ринку нафти - Білий дім

Радник Білого дому Келліенн Конвей заявила у неділю, що після атак на нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії Міністерство енергетики США готове у разі необхідності використовувати стратегічні нафтові резерви для стабілізації пропозиції на глобальному енергетичному ринку.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Конвей також не виключила можливість зустрічі президента США Дональда Трампа і іранського лідера на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Однак, за її словами, мали місце атаки «не сприяли» цій перспективі.У суботу США звинуватили в атаках Іран.