Уряд Грузії заявив про арешт Саакашвілі - коментатори міркують над можливими наслідками

Як повідомляє інформаційна агенція AP, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив про повернення до країни.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузію, де проти нього винесені вироки у кримінальних справах.

"Арешт Саакашвілі невимірно підвищує температуру перед майбутніми місцевими виборам, масові протести проти виборів, які виливаються у політичні кризи, завжди були поширеним явищем, але тепер стали майже нормою. ЄС відсутні після того, як запропонована Мішелем угода провалилась (як видається, йдеться про підтримуваний президентом Європейської Ради Чарльзом Мішелем варіант вирішення політичного протистояння у Грузії раніше цього року- прим. ГА), але США - відсутні ще більше. Готуйтесь зараз", - реагує на повідомлення аналітик ризиків Максиміліан Гесс.

Раніше, як повідомляв "Голос Америки", деякі оглядачі розійшлись у думках щодо того, як затримання Саакашвілі вплине на ситуацію у Грузії.

"На горизонті нова політична криза", - писав, до повідомлення про арешт, політичний аналітик Діоніс Ченуса, - "Його арешт міг би призвести до нових протестів проти уряду. Не ясно, чи ЄС та США намагаються цьому запобігти".

"Сумнівно, що його прибуття створить критичну масу необхідну для того, щоб "Грузинська мрія" втратила владу", - твітував безпековий аналітик Алекс Мелікішвілі.

Як відзначає "Радіо Свобода", партія "Грузинська мрія", яка перебуває при владі, цього року погодилася призначити позачергові парламентські вибори, якщо їй не вдасться забезпечити принаймні 43 відсотки голосів на місцевих виборах.

У статті використано матеріали AP, Politico.

Дивіться також: Повернутися під вітрила заради довкілля: у Нью-Йорку налагодили вітрильний торговельний шлях