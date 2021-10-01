Грузія готується до місцевих виборів- колишній президент заявляє що повернувся на батьківщину після 8 років в екзилі

Міжнародні оглядачі наголошують на відсутності підтвердження факту перебування Міхеїла Саакашвілі у Грузії, і розходяться у думках щодо того, наскільки повернення контроверсійного політика може би вплинути на ситуацію у країні, де 2-го жовтня мають відбутись вибори до місцевих органів влади. Як відзначає "Радіо Свобода", партія "Грузинська мрія", яка перебуває при владі, цього року погодилася призначити позачергові парламентські вибори, якщо їй не вдасться забезпечити принаймні 43 відсотки голосів на місцевих виборах.

"Немає сумніву, що його незабаром заарештують - мабуть цього він і хоче. Шоумен до останнього. Він викликає велику лояльність та відразу серед грузинів. Що би не сталося, на вулицях на це помітно відреагують. Саакашвілі точно знає що робить. Уряд Іванішвілі імовірно відреагує надмірно - єдине питання, у тому, до якої міри, та наскільки це вплине на місцеві вибори та законну діяльність опозиції", - твітує Даніель Гамільтон управляючий директор компанії-консультанта FTI Consulting. Він також висловив сподівання, що Саакашвілі буде поводитись "з гідністю".

"Арешт Саакашвілі перед виборам може видатись несправедливим багатьом грузинам і може зменшити легітимність чинної влади", - пише колишній посол США до Казахстану, Грузії Вільям Кортні, який нині працює в аналітичній компанії RAND.

"Сумнівно, що його прибуття створить критичну масу необхідну для того, щоб "Грузинська мрія" втратила владу", - твітує безпековий аналітик Алекс Мелікішвілі.

"На горизонті нова політична криза", - пише політичний аналітик Діоніс Ченуса, який вважає, що Саакашвілі заарештують та ув'язнять, - "Його арешт міг би призвести до нових протестів проти уряду. Не ясно, чи ЄС та США намагаються цьому запобігти".

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузію, де проти нього винесені вироки у кримінальних справах.

У Facebook Саакашвілі з'явилися відеозаписи, в яких він стверджує, що знаходиться в Батумі. Саакашвілі закликає громадян прийти 2 жовтня на вибори, а потім зібратися в центрі Тбілісі.

Відео записані вночі. На них видно силует будівель, схожих на будівлі на набережній Батумі.

Перед публікацією відео Саакашвілі також опублікував запис: "Доброго ранку, Грузія, через 8 років". Колишній президент 8 років був відсутній в країні.

Деякі оглядачі коментують імовірне повернення Саакашвілі до Грузії з гумором.

Саакашвілі, який останні роки провів на Заході і на Україні, раніше заявляв, що повернеться до Грузії в день виборів до місцевих органів влади - ввечері 2 жовтня. Він навіть публікував авіаквиток до Грузії на своє ім'я на цей день.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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