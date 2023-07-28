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USAID: Путін бреше про причини виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи
Агенція США з міжнародного розвитку USAID буде працювати з українською владою та аграрними компаніями над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і модернізацією українських прикордонних переходів. Про це заявила помічниця керівника Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі під час вебінару Atlantic Council “Прорив блокади Чорного моря: як протидіяти війні Росії проти українського зерна” в п'ятницю.
Ерін Маккі зазначила, що обґрунтування президента Росії Путіна виходу із Чорноморської зернової ініціативи "сповнене неправди та брехні".
Кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитинуЕрін Маккі, USAID
"Він заявив, що угода заважає Росії експортувати власне зерно, але ми знаємо, що експорт російської пшениці більший ніж будь-коли. Путін стверджував, що український експорт із портів Чорного моря приносить користь найбагатшим країнам, а не найбіднішим. Насправді це ще одна брехня. Майже дві третини українського експорту пшениці з Чорноморської зернової ініціативи пішло до країн, що розвиваються, і майже 20% до найменш розвинених країн", - зазначила Маккі.
Водночас вона зауважила, що “кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитину".
"Однак USAID не стоїть осторонь під час цієї жорстокої атаки. За минулий рік у співпраці з українцями та нашими країнами-партнерами та союзниками, ми працювали над альтернативними маршрутами, відомими як “шляхи солідарності”- шляхи через Дунай, автомобільні, залізничні - дозволяли експортувати приблизно 3 млн тонн товарів щороку до вторгнення, а до близько 3 млн тонн зараз експортуються щомісяця", - заявила Маккі.
Країни ЄС та США працюють над альтернативними шляхами експорту збіжжя, але поставки морем залишаються найефективнішими
Цього тижня країни ЄС посилили співпрацю із розбудови шляхів солідарності. Як повідомляє видання Bloomberg, швидко розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна з України планує Румунія. Ця країна, за даними агенції, вже посприяла транзиту понад 20 млн тонн зерна з України, що становить близько половини з усіх 41 млн тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку повномасштабного російського вторгнення.
Тепер, за даними видання, Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити військових, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю.
“Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту”, - цитує агенція слова міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску. “Ситуація з безпекою, звичайно, не проста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні”, - заявила міністерка.
Наразі румунський порт Констанца є найкращим варіантом для українських компаній через близьку відстань і вартість послуг, зазначає видання.
В Білому домі також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами, однак підкреслюють - морські перевезення залишаються найефективнішими для експорту.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.
В USAID пояснили, на що саме піде американська допомога українським аграріям
Представниця USAID нагадала, що 18 липня Агенція США з міжнародного розвитку оголосила про додаткове виділення 250 млн доларів на підтримку сільського господарства України.
"Завдяки цим новим засобам ми будемо розвивати співпрацю, яку проводимо у партнерстві з урядом України, щодо транспортно-логістичної галузі, і, що найважливіше, - з українськими фермерами. І ми будемо працювати над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і заразом модернізувати українські прикордонні переходи. Ми маємо намір модернізувати критично важливу інфраструктуру для залізничного та автомобільного транспорту, ми розширимо доступ до поставок запчастин для залізничних вагонів, а також продовжимо та поглибимо наше партнерство з приватними компаніями....щоб допомогти портам на річці Дунай збільшити їхню експортну потужність", - заявила Маккі.
Вона наголосила, що всі зацікавлені в тому, аби українські фермери залишалися на ринку, і зазначила, що USAID також постачає насіння та добрива українським фермерам.
"Ми надаємо ресурси, щоб допомогти їм зберігати врожай, який вони не можуть продати. Ми допомагаємо їм захистити зерно від шкідників і псування", - сказала посадовиця.
Вона зауважила, що разом із анонсованою 18 липня допомогою фінансування українського агросектору від USAID досягне 350 млн доларів.
"Цими інвестиціями ми допомагаємо фермерам і аграрному сектору впоратися з невідкладними наслідками і гострою кризою спричиненою агресією Путіна. Це також інвестиція в довгострокове майбутнє України як житниці світу, що допоможе нагодувати голодні спільноти по всьому світу на роки вперед", - сказала Маккі.
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Контрнаступ України – "друге дихання" і прорив на півдні країни. Оцінки експертів
Західні експерти і оглядачі оцінюють хід українського контрнаступу та його основні ризики.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал (у відст.) Марк Гертлінг, відзначаючи посилені оборонні позиції росіян (на зведення яких вони мали місяці), зауважив, що на початку контрнаступу його турбувало те, наскільки важко буде українцям маневрувати з огляду на ці оборонні позиції. Саме тому, за його словами, контрнаступ виглядав повільним.
Але після того, як українці вперше застосували у своїй масштабній наступальній операції нову техніку, яку вони нещодавно отримали, темпи контрнаступу відповідають планам, каже генерал.
Про це він розповів у коментарі телеканалу CNN.
“Друге дихання” контрнаступу
Україна намагається “вдихнути свіже життя в кампанію з відштовхування російських військ”, пише видання Hill. Джерела видання повідомляють про суттєву активізацію контрнаступу у Запорізькій області цього тижня.
“Після шести тижнів повільних досягнень Київ і Вашингтон наполягають, що друга фаза контрнаступу може дати старт посиленим атакам на війська Москви та прискорити досягнення України в окупованих районах”, - пише Hill.
Цитуючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, видання зауважує, що Україна має значну бойову силу, ще не використану у цій боротьбі.
А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна має хороші шанси повернути значну територію завдяки обладнанню, навчанню та порадам, “якими багато з нас ділилися з українцями протягом багатьох місяців”.
Як повідомляв Голос Америки, Блінкен вважає, що оцінювати можна лише перші результати початку непростого контрнаступу. За його словами, йдеться про наступні "кілька місяців", і західна допомога - це "вирішальний елемент" для успіху ЗСУ.
За інформацією Hill, Росія підтвердила новий масштаб атак на півдні, але заявила, що велика кількість українських підрозділів була знищена. Президент Росії Володимир Путін заявив, що “усі спроби контрнаступу були припинені, а противник відкинутий із великими втратами”.
Окремі військові експерти прогнозують завершення контрнаступу пізніше цього року без великої перемоги, що призведе до заморожування ліній.
Майкл О’Генлон, старший науковий співробітник і директор відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса сказав виданню, що повільне просування українців давало російським силам час відновлювати свою систему укріплень.
Наразі, пише The Hill, українські війська зосереджують свій наступ навколо Бахмута у Донецькій області, а також міст Мелітополя і Бердянська в Запорізькій області.
“Після більш ніж шести тижнів операції, за деякими оцінками, Україна повернула собі лише близько 100 квадратних миль російської території”, – йдеться у статті. Тоді як восени минулого року під час наступу на Харків Україна захопила понад 300 квадратних миль за тиждень і саме на цих успіхах базувалися очікування від цьогорічного контрнаступу.
На Заході також цитують заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка наголосила, що прогрес ЗСУ не слід визначати лише через обсяги відвойованої землі.
“Збройні сили на сьогодні дуже ефективно зменшують наступальний і оборонний потенціал ворога. Все, що повинно було рушити сюди внаслідок ворожого наступу – воно не може сюди рушити... Якщо говорити про їхній оборонний потенціал, – сказала Маляр, – то їм усе складніше оборонятися від нашого наступу”.
Федеріко Борсарі, співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики сказав The Hill, що Україна зараз переходить до “більш методичної стратегії”, відправляючи невеликі групи для розмінування траншей. Він сказав, що значний успіх у цьому наступі залежатиме від того, чи спрацює така стратегія.
Натомість Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Atlantic Council, сказав в коментарі виданню, що Україна навіть трохи перевершила його очікування. Зокрема, він навів у приклад Бахмут, де українські війська повертають собі частину території після того, як Росія протягом року спрямувала тисячі військових, щоб захопити місто.
Без протидії гелікоптерам і ракетам контрнаступ “буде повільним і кровопролитним”
Видання Forbes публікує дані британської розвідки про те, що контрнаступ України сповільнюють не тільки російські оборонні лінії, але й ударні гелікоптери Ка-52 Hokum, озброєні високоефективними ракетами, здатними вражати на великій відстані.
Зазначається, що КА-52 удосконалений на основі бойового досвіду в Сирії, має модернізовану електрооптичну вежу націлювання, передові засоби зв’язку та систему керування сховищем, що дозволяє нести нові типи зброї, включаючи, зокрема, смертоносну ракету.
А одним з ключових вдосконалень Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети, що має радіус дії приблизно 15 км.
Замість того, щоб покладатися на лазерне наведення, ця ракета використовує комбінацію тепловізора та супутникової навігації (аналогічна система американської переносної протитанкової ракети Javelin).
Розгортання нових Ка-52 з цими ракетами свідчить про намагання росіян застосувати “усе, що мають, щоб уповільнити український наступ”, пише Forbes. Одна ракета коштує близько 220 тисяч доларів є дефіцитом. За деякими оцінками, Росія закупила лише 200-300 штук.
Щодо українських потреб, то, за оцінками Forbes, необхідно більше засобів протиповітряної оборони з великим радіусом дії, таких як Patriot, а також винищувачів F-16, щоб вражати російські авіабази та протистояти загрозі, яку створюють російські гелікоптери. “Без них наступ, ймовірно, буде повільним і кровопролитним”, – вважає Девід Гемблінг, оглядач Forbes.
Прорив контрнаступу на півдні
Виданню Newsweek, посилаючись на карти дій ЗСУ від Інституту вивчення війни (ISW), пише про прорив контрнаступу на півдні країни.
"Згідно з останніми картами полів бойових дій, опублікованими Інститутом вивчення війни, Україна відвоювала значні території від окупаційних російських військ під час контрнаступу, який триває на півдні та сході країни", - пише газета.
У своєму бюлетені ISW повідомив, що сили Києва продовжують наступальні операції на півдні Запорізької області та сході Донецької області, водночас захищаючись від нових атак Росії на північному сході Луганської області.
Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав виданню Newsweek, що “занадто рано” говорити, чи йдеться наразі про основну фазу контрнаступу.
За його словами, тривають вибіркові атаки у кількох різних областях для виявлення слабких російських місць.
Як повідомляв Голос Америки, “Україна добре навчена і добре підготовлена для успіху”, - заявив напередодні очільник Пентагону США Ллойд Остін. За його очікуваннями, українці “продовжать тиск", але також посадовець застеріг від очікувань швидкого успіху.
- Голос Америки
- Ярина Матвійчук
Фехтувальні асоціації США та Німеччини висловили солідарність з Україною після дискваліфікації Харлан
Фехтувальна федерація Німеччини вважає “фатальним сигналом далеко за межі світу фехтування” рішення дискваліфікувати українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Чемпіонаті світу в Мілані за те, що та відмовилась після перемоги потиснути руку російській фехтувальниці, що виступала під нейтральним прапором.
“Ми очікували б більшої чутливості до рішень такого масштабу, яким є дискваліфікація. Ольга Харлан чітко дала знак про готовність віддати честь шаблею”, - повідомила фехтувальна організація Німеччини.
Готовність Харлан віддати честь шаблею своїй опонентці з Росії німецька федерація назвала як “значний людський і спортивним жест, якому було завдано серйозної шкоди рішенням всесвітньої асоціації “Міжнародна фехтувальна федерація” (FIE)”.
Німецька федерація фехтування наголошує: цей інцидент демонструє, що прийшов час змінювати правила в спорті.
“Дуже суворе тлумачення правил (з боку FIE - ред.) посилає фатальний сигнал далеко за межі світу фехтування. У такі часи буквальне тлумачення та застосування правил не повинно бути еталоном, і ми очікуємо змін у майбутніх змаганнях”, - мовиться у повідомлення федерації.
Німецька фехтувальна федерація також підтримала рішення України подати протест щодо дискваліфікації Ольги Харлан.
Голос Америки звернувся до Американської асоціації фехтування з проханням прокоментувати інцидент у Мілані.
У відповідь речник US Fencing Браян Венделл повідомив: “Американська асоціація фехтування твердо стоїть на боці України, як вона це робила протягом усієї цієї руйнівної війни в регіоні”. Він додав, що американські фехтувальники “були раді бачити Ольгу на розтяжці в Мілані”.
При цьому, за словами речника, US Fencing “немає можливості втручатися чи коментувати цю конкретну проблему”, оскільки “США є лише учасником Чемпіонату світу з фехтування FIE”.
27 липня на Чемпіонаті світу з фехтування українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла спортсменку з Росії, яка виступала під нейтральним прапором, Анну Смірнову. За правилами цього спорту, переможець має потиснути руку опоненту, втім Ольга Харлан натомість запропонувала опоненті віддати честь шаблями. Смірнова його не прийняла.
Пізніше цього дня Міжнародна федерація з фехтування оголосила про дискваліфікацію Харлан. За словами експертів, таке рішення міжнародної федерації може вплинути на шанси української спортсменки потрапити на Олімпіаду.
Російська фехтувальниця Смірнова у соціальних мережах не приховувала своєї підтримки російської армії.
Україна заявила про намір опротестувати рішення Міжнародної фехтувальної федерації.
Як повідомляв Голос Америки, українська тенісистка Еліна Світоліна підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан, дискваліфіковану з Чемпіонату світу після відмови потиснути руку суперниці-росіянці після гри. Світоліна заявила у Вашингтоні, що услід за Федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову щодо рукостискання з росіянами і білорусами.
- Голос Америки
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства
Президент США Джо Байден подякував Італії за підтримку України і наголосив, що Росія коїть звірства у війні проти України.
"Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються", - заявив Байден на зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час її візиту до Вашингтона в четвер.
Байден вказав - підтримка України з боку Італії має велике значення: "Італія та Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, і я дякую вам за дуже сильну підтримку у захисті від звірств Росії, і це саме те, чим вони є ... Я дякую італійському народу, я хочу подякувати їм за підтримку України. Це має велике значення".
Своєю чергою Мелоні висловила переконання, що український опір не наближає, а віддаляє загрозу світової війни і відзначила послідовну політику Італії на підтримку України.
"З початком російської агресії проти України, ми всі разом вирішили захищати міжнародне право, - заявила Мелоні під час зустрічі з Байденом у Білому домі. - І я пишаюся тим, що Італія з самого початку відіграла в цьому свою роль. Ми зробили це просто тому, що підтримувати Україну – означає захищати мирне співіснування людей і держав у всьому світі. Всупереч деяким заявам, український опір віддаляє світову війну. А не наближає, як дехто каже. Ті, хто вірять у мир, повинні бути першими прибічниками української справи".
Італія, яка головуватиме у "Групі семи" в 2024 році, а в 2025-му стане місцем проведення конференції з відбудови України, відіграватиме особливу роль в координації міжнародних зусиль із допомоги Україні, йдеться в спільній заяві, виданій лідерами США та Італії за результатами зустрічі.
В заяві Байден та Мелоні також вказали на важливість забезпечити експорт продовольства з України через Чорне море, засудили вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
Раніше цього тижня в Білому домі відзначили, що США та Італія мають багато спільного в підході до зовнішньополітичних питань. Оглядачі, однак, зазначають на різницю в позиції адміністрації Байдена та Мелоні зокрема що стосується співпраці з Китаєм, адже Італія бере участь в проекті Китаю "Один пояс", про який критично відгукуються в уряді США.
В четвер Мелоні також провела зустріч з на Капітолійському пагорбі із американськими законодавцями від Республіканської та Демократичної партій.
"РФ викрадає українських дітей, щоб вкрасти майбутнє України", - слухання у Гельсінській комісії США
Про те, як захистити українських жінок і дітей від російської агресії і як притягти воєнних злочинців до відповідальності говорили під час слухань Гельсінської комісії США в Конгресі 26 липня.
В комісії наголошують - російська війна показала надзвичайну потребу в діях США та міжнародної спільноти, щоб врятувати дітей України та захистити дітей та біженців у всьому світі від звірств війни та інших загроз, таких як торгівля людьми.
"Українські діти зазнають серйозних травм через геноцидну загарбницьку війну Росії проти України. Майже дві третини дітей в Україні були переміщені, тисячі поранені і сотні вбиті. Український уряд задокументував близько 20 000 випадків примусового вивезення дітей до РФ або контрольованих Росією територій України для примусової русифікації. Це воєнний злочин відповідно до Женевської конвенції, який може становити геноцид... Багато українських дітей стали свідками неймовірного насильства, зокрема вбивства власних батьків або членів родини", - йдеться на сайті Гельсінської комісії США.
Виступаючи перед комісією посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, зауважила що РФ викрадає тисячі українських дітей і у цьому злочині задіяні чиновники на всіх рівнях російського уряду.
"Президент США Джо Байден зазначив, що Росія викрадає українських дітей, щоб вкрасти майбутнє України. У звіті, який видала Обсерваторія Конфліктів, - це організація фінансована Сполученими Штатами, - детально описано оперативну російську мережу позицій та високоорганізованих процесів для переселення тисяч українських дітей на території підконтрольні російському уряду, як в Україні, так і в Росії. Щоб вже там піддати їх політичному перевихованню та русифікації. Виходячи із даних цих досліджень ми знаємо, що до цих процесів залучені чиновники на всіх рівнях російського уряду, - від президента Путіна до локальних посадовців, які сприяють цьому. І ми знаємо, що зараз ця мережа дитячих закладів простягається від окупованого Росією Криму до Далекого Сходу Росії", - заявила у Бет Ван Скаак.
Інший доповідач, доктор медичних наук "Центру медицини розуму і тіла" Джеймс Гордон, наголосив, що нині усе населення України травмоване цією війною. Незалежно від того, чи це жертвами російських військових, чи це свідки цієї війни. Як приклад він навів малюнок 8-річної дівчинки Софії, з міста Ірпінь.
"Кожна дитина та кожна людина в Україні травмована. Отже, коли ми обговорюємо як на це відповісти, нам потрібна загальна відповідь громадської охорони здоров’я, яка була би спрямована на лікування цієї травми. Це намалювала 8-річна Софія з Ірпеня. На екрані те, що побачила Софія. Російський солдат вбиває дитину, він замальований червоним. Потім, позаду російського солдата вона намалювала українського солдата, який вбив російського солдата. Вона дивилась на це з певним полегшенням кілька хвилин. Але потім похитала головою і намалювала літак, що падає червоним дощем на російського солдата. Тоді вона сказала, тепер, можливо тепер, російський солдат мертвий. Ця невпевненість у майбутньому, це нехтуванням росіянами як життями дітей так і дорослих, - переживають усі. І ця маленька дівчинка говорить та малює за всіх", - каже Гордон.
Щодо того як діяти із цими злочинами, під час слухань доповідачі сконцентрувалися на двох пунктах, - це розслідування, та покарання. Щодо розслідувань посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, зауважила, що до українських слідчих також долучились міжнародні представники.
"Зараз ми фінансуємо в Україні Консультативну Групу з питань жорстоких злочинів. Це організація, яка фінансується Великою Британією, США та Євросоюзом, щоб надати скоординовану підтримку Генпрокуратурі України щодо притягнення до відповідальності злочинців в українських судах. Ця консультативна група об’єднує міжнародних експертів у різних галузях. Зокрема, експертів з питань воєнних злочинів, прокурорів, спеціальних керівників судово-медичної експертизи, спеціалістів, слідчих та інших представників світових міжнародних трибуналів з воєнних злочинів, а також національних підрозділів з воєнних злочинів. Ці експерти допомагають у зборі та збереженні доказів, дослідженні місця злочину та судово-медичному аналізі, належному процесуальному захисті та обов’язковому проведенні розслідувань, зосереджених на травмі та потерпілих. Щоб гарантувати права та гідність постраждалих", - заявила Ван Скаак.
Своєю чергою, в питаннях притягнення до відповідальності Генпрокурор України, Андрій Костін, наголосив, що справедливості чекають і сім’ї українських військових, які загинули або були травмовані захищаючи Батьківщину.
"Ми всі розуміємо, що через правові обмеження Міжнародний Кримінальний Суд не має юрисдикції переслідувати цей злочин. Тому створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного та військового керівництва Росії, за розв’язання загарбницької війни, в тому числі чинного президента Росії Путіна, – це наш спільний обов’язок. Це обов'язок перед жертвами цієї загарбницької війни, в тому числі, і я це підкреслю, в тому числі, перед українськими військовими. Бо вони захищають нашу країну. Ми не агресори, це наших військових вбивають росіяни. І єдиний можливий спосіб на справедливе правосуддя для родин цих військових – це притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії", - заявив Костін.
Створення спеціального трибуналу є найбільш прийнятним рішенням. Його можна створити на основі багатосторонньої угоди, як це було в НюрнберзіГенпрокурор України Андрій Костін
Прокурор також додав, що Київ наполягає на створенні саме міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії РФ.
"Створення спеціального трибуналу є найбільш прийнятним рішенням. Його можна створити на основі багатосторонньої угоди, як це було в Нюрнберзі. Він може бути створений на основі угоди між Генеральним секретарем ООН і Україною на базі резолюції Генасамблеї ООН. Він може бути встановлений будь-яким іншим шляхом, але він має бути міжнародним за своєю суттю, тому що злочин агресії є глобальним міжнародним злочином", - зауважив український прокурор.
Законодавці, які були присутні під час слухань відповідаючи на запитання кореспондентки Голосу Америки Катерини Лісунової, зауважили, що проведення таких слухань є важливим для привернення уваги до проблеми та для боротьби з російською дезінформацією.
"Більшість інформації, яку ми сьогодні почули, є інформацією, яку ми вже і так знали. Однак надзвичайно важливо, щоб ми продовжували боротися з дезінформацією яку поширює по всьому світу режим Путіна", - розповів журналістці Емануель Клівер, конгресмен-демократ, від штату Міссурі.
Водночас, за словами Кріса Сміта, конгресмена-республіканця, від штату Нью-Джерсі спеціальний міжнародний, кримінальний суд на базі ООН можна створити вже зараз.
Відповідний трибунал, який би був спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією ... можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воляКріс Сміт, конгресмен-республіканець
"Потрібно зробити більше у створенні трибуналів. Також, Міжнародний Кримінальний Суд має розширити список обвинувальних актів. Окрім того, - і я говорю про це вже два роки, - має бути підняте питання злочину агресії та відповідний трибунал, який би був спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією. І це потрібно робити зараз. Це можна зробити на рівні Генасамблеї - є й інші доступні методи - але це можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воля", - розповів конгресмен-республіканець Катерині Лісуновій.
Своєю чергою, конгресвумен-республіканка від штату Індіана, Вікторія Спартц наголосила, що ці злочини мають вирішуватись на міжнародному рівні за підтримки партнерів України.
"Я думаю, що нам потрібно більше діяти і менше говорити...Тому що це питання, з яким один уряд не може впоратись самотужки. Це проблема, яка виходить за рамки кордонів однієї держави", - прокоментувала Голосу Америки, конгресвумен українського походження.
Загалом, до спеціальних слухань Гельсінської комісії США долучились шестеро доповідачів. Зокрема, посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, посолка України у США Оксана Маркарова, доктор медичних наук та представник Центру Медицини розуму і тіла Джеймс Гордон, а також Себастьян Стаховський Генеральний директор Lion Environmental та колишній координатор волонтерів Польського Червоного Хреста Підкарпатського регіону. Віртуально до дискусії приєднались генеральний прокурор України Андрій Костін, уповноважений Президента України з прав дитини, Микола Кулеба та посолка США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми, Сінді Дайер.
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