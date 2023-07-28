USAID: Путін бреше про причини виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи

Агенція США з міжнародного розвитку USAID буде працювати з українською владою та аграрними компаніями над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і модернізацією українських прикордонних переходів. Про це заявила помічниця керівника Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі під час вебінару Atlantic Council “Прорив блокади Чорного моря: як протидіяти війні Росії проти українського зерна” в п'ятницю.

Ерін Маккі зазначила, що обґрунтування президента Росії Путіна виходу із Чорноморської зернової ініціативи "сповнене неправди та брехні".

Кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитину

"Він заявив, що угода заважає Росії експортувати власне зерно, але ми знаємо, що експорт російської пшениці більший ніж будь-коли. Путін стверджував, що український експорт із портів Чорного моря приносить користь найбагатшим країнам, а не найбіднішим. Насправді це ще одна брехня. Майже дві третини українського експорту пшениці з Чорноморської зернової ініціативи пішло до країн, що розвиваються, і майже 20% до найменш розвинених країн", - зазначила Маккі.

Водночас вона зауважила, що “кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитину".

"Однак USAID не стоїть осторонь під час цієї жорстокої атаки. За минулий рік у співпраці з українцями та нашими країнами-партнерами та союзниками, ми працювали над альтернативними маршрутами, відомими як “шляхи солідарності”- шляхи через Дунай, автомобільні, залізничні - дозволяли експортувати приблизно 3 млн тонн товарів щороку до вторгнення, а до близько 3 млн тонн зараз експортуються щомісяця", - заявила Маккі.

Країни ЄС та США працюють над альтернативними шляхами експорту збіжжя, але поставки морем залишаються найефективнішими

Цього тижня країни ЄС посилили співпрацю із розбудови шляхів солідарності. Як повідомляє видання Bloomberg, швидко розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна з України планує Румунія. Ця країна, за даними агенції, вже посприяла транзиту понад 20 млн тонн зерна з України, що становить близько половини з усіх 41 млн тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку повномасштабного російського вторгнення.

Тепер, за даними видання, Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити військових, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю.

“Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту”, - цитує агенція слова міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску. “Ситуація з безпекою, звичайно, не проста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні”, - заявила міністерка.

Наразі румунський порт Констанца є найкращим варіантом для українських компаній через близьку відстань і вартість послуг, зазначає видання.

В Білому домі також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами, однак підкреслюють - морські перевезення залишаються найефективнішими для експорту.

"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.

В USAID пояснили, на що саме піде американська допомога українським аграріям

Представниця USAID нагадала, що 18 липня Агенція США з міжнародного розвитку оголосила про додаткове виділення 250 млн доларів на підтримку сільського господарства України.

"Завдяки цим новим засобам ми будемо розвивати співпрацю, яку проводимо у партнерстві з урядом України, щодо транспортно-логістичної галузі, і, що найважливіше, - з українськими фермерами. І ми будемо працювати над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і заразом модернізувати українські прикордонні переходи. Ми маємо намір модернізувати критично важливу інфраструктуру для залізничного та автомобільного транспорту, ми розширимо доступ до поставок запчастин для залізничних вагонів, а також продовжимо та поглибимо наше партнерство з приватними компаніями....щоб допомогти портам на річці Дунай збільшити їхню експортну потужність", - заявила Маккі.

Вона наголосила, що всі зацікавлені в тому, аби українські фермери залишалися на ринку, і зазначила, що USAID також постачає насіння та добрива українським фермерам.

"Ми надаємо ресурси, щоб допомогти їм зберігати врожай, який вони не можуть продати. Ми допомагаємо їм захистити зерно від шкідників і псування", - сказала посадовиця.

Вона зауважила, що разом із анонсованою 18 липня допомогою фінансування українського агросектору від USAID досягне 350 млн доларів.

"Цими інвестиціями ми допомагаємо фермерам і аграрному сектору впоратися з невідкладними наслідками і гострою кризою спричиненою агресією Путіна. Це також інвестиція в довгострокове майбутнє України як житниці світу, що допоможе нагодувати голодні спільноти по всьому світу на роки вперед", - сказала Маккі.