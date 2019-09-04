"Німеччина м'яко реагує на вбивство у власній столиці": аналітики США порівняли вбивство в Берліні з нападом в Солсбері

Реакція Берліна на вбивство етнічного чеченця з Грузії Зелімхана Хангошвілі в центрі міста 23 серпня була недостатньо жорсткою, що викликає недовіру союзників, вважає віце-президент американського Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас.

У справі розслідування вбивтсва колишнього учасника російсько-чеченської війни Хангошвілі, поліція Німеччини затримала 49-річного росіянина Вадима С. за звинуваченнями у "підступному вбивстві". Західна преса та аналітики вказують, що смерть схожа на інші вбивства й замахи, здійснені російськими агентами у різних країнах. Російський уряд відкидає свій зв'язок із вбивством.

Едвард Лукас наводить приклад жорсткої реакції Британії на спробу вбивства в Солсбері, що включала координоване з іншими союзниками видворення кремлівських шпигунів.

З подібною оцінкою позиції Німеччини виступив і аналітик Леонід Бершидський в статті для Bloomberg.

Після Солсбері "урядові Британії знадобився лише тиждень, щоб покласти відповідальність на Росію, на 10-тий день після злочину, вони вже видворяли російських дипломатів", - вказує аналітик, і наголошує, що реакція Берліна була відмінною.

Бершидський зауважує, що у вбивстві в Берліні було використано вогнепальну зброї, на відміну від хімічної зброї у Солсбері та отруєнні Литвиненка в Великій Британії. Також, підозрюваний має татуювання, що не характерно для російських шпигунів. Все ж, заявляє британський аналітик Марк Галеотті, росіяни могли найняти сторонню особу для здійснення замовного вбивства.

Німеччина не хоче голосної сварки з Росією, погоджуються аналітики.

Якщо Росія зрозуміє, що їй зійшов з рук "Берлін", - вбивство Хангошвілі – яку наступну мету вона обере?

Навіть арешт у 2011 році двох російських нелегалів, які під іменами Гейдрун та Ендреас Аншлаг 23 роки провадили шпигунську діяльність, не викликала належної реакції, зауважує Лукас. Він нагадує, що для Німеччини легше будувати "Північний потік 2", ніж просувати енергобезпеку в "роздробленій Польщі і корумпованій Україні", пише аналітик. Уряд Меркель хоче захистити "Північний потік 2" від санкцій США, відзначає Бершидський і нагадує про роль Німеччини в якості посередника в українсько-російських переговорах стосовно східної України.

"Коли відданість США Європі під питанням, ще важливіше, щоб інші країни ЄС та НАТО і найбільша країна на континенті виконувала свої економічні, військові та дипломатичні зобов'язання, - наголошує Лукас і запитує. - Якщо Росія зрозуміє, що їй зійшов з рук "Берлін", - вбивство Хангошвілі – яку наступну мету вона обере?"

Як писав "Голос Америки", Злочин стався майже опівдні у п’ятницю 23 серпня у парку Малий Тірґартен (Kleiner Tiergarten) у центрі Берліна поблизу головних урядових будівель - Рейхстагу та резиденції канцлера Німеччини.

Німецькі ЗМІ, цитуючи свідків та інші джерела, повідомляють, що нападник на велосипеді під’їхав до жертви ззаду і вистрілив з пістолета у спину, а потім пристрелив у голову.

Поліція швидко затримала підозрюваного після того, як той, згідно з розповідями, скинув перуку і викинув неподалік у річку пістолет з глушником і свій велосипед.

Згодом аквалангісти поліції виловили ті предмети з річки.

Затриманого називають 48-річним російським громадянином Вадимом Соколовим, але в розвідувальній агенції Bellingcat заявляють, що Соколов – несправжнє прізвище, а наявність російського паспорта на підробне ім'я свідчить про зв'язки з російською розвідкою та службами безпеки. ЗМІ повідомляють, що "Соколов" незадовго до вбивства прибув до Берліна з Москви через Париж і мав квитки назад до Москви.

Убитий

Зелімхан Хангошвілі народився в Грузії в районі Панкіської ущелини, де мешкають етнічні чеченці.

Він воював у другій чеченській війні проти Росії у 2001 - 2005 роках і був соратником загиблого чеченського ватажка Аслана Масхадова.

На Хангошвілі 2015 року був вчинений замах у Тбілісі, внаслідок якого він був поранений, але вижив.

2016 року він через Україну прибув до Німеччини, де попросив притулку, стверджуючи, що рятується від неодноразових спроб його убити.

Німецька влада не надала йому офіційного притулку, але певний час поліція тримала Хангошвілі під особливою увагою як підозрюваного ісламіста.

У Берліні залишаються його дружина і четверо дітей.

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