Джейк Салліван назвав атаку росіян на Запорізьку АЕС “тріщиною в ядерному фундаменті” світу 

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, як Росія “дестабілізує ядерний фундамент” світу. У промові на засіданні Асоціації з контролю над озброєнням в п’ятницю, 2 червня, Салліван згадав про атаку росіян на Запорізьку атомну електростанцію, які не зважали на “потенційні катастрофічні наслідки”.

“Як ми всі нещодавно бачили, деякі з основних тріщин у нашому ядерному фундаменті прийшли з Росії. Минулого року російські війська безрозсудно атакували Запорізьку атомну електростанцію в Україні, найбільшу діючу атомну електростанцію в Європі, і припинили її роботу, майже не хвилюючись про потенційні катастрофічні наслідки ядерного інциденту”, - сказав Салліван.

Салліван згадав, що Путін “незаконно призупинив виконання Росією нового договору СНО, що накладає обмеження на найбільш руйнівну зброю та арсенали”; вжив заходів для розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі; оголосив про вихід з Договору про традиційне озброєння в Європі. За словами Саллівана, це “забило останній цвях у труну угоди, яка колись була наріжним каменем європейської безпеки”.

Натомість росіяни роками “просувають розробки нових небезпечних ядерних можливостей, таких як крилаті ракети з ядерною енергією”, - наголосив Салліван.

“Дії Росії завдають ударів по системі контролю над ядерними озброєннями, яка склалася після Холодної війни”, - додав він.

На питання від аудиторії про те, як стримати ядерні амбіції Росії, Джейк Салліван сказав, що США не бачать потреби збільшувати власний ядерний потенціал.

“Сполученим Штатам не потрібно збільшувати наші ядерні сили, щоб перевищити чисельність наших конкурентів, аби успішно їх стримувати», — зазначив Салліван. Він зауважив, що Росія після призупинення дії нового СНО публічно зобов’язалася дотримуватися основних обмежень договору. За словами Саллівана, це “вказує на потенційну їх готовність продовжувати обмежувати стратегічні ядерні сили”.

Радник президента США з нацбезпеки додав, що США погодяться дотримуватись обмежень щодо ядерної зброї, встановлених у Новому договорі СНО до закінчення терміну його дії у 2026 році, якщо Росія зробить те саме.

Росія призупинила свою участь у Новому договорі СНО в лютому цього року. США назвали такий крок Кремля "юридично нікчемним".

Білий дім у четвер, 1 червня, оголосив про скасування віз для російських інспекторів ядерних об'єктів та скасовує стандартні дозволи для російських літаків входити у повітряний простір США. Як повідомили у Держдепі США, ці заходи є відповіддю на порушення Росією Нового договору СНО. США також припиняють обмін інформацією з Росією про статус або розташування ракет і телеметричними даними про тестові запуски. Проте Вашингтон продовжуватиме повідомляти Росію про проведення випробувальних запусків.

Експерти неурядової організації Nuclear Threat Initiative (NTI) вважають, що Росія пов'язує ймовірність повернення до Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) із двосторонніми відносинами між Вашингтоном і Москвою та із військовою допомогою США Україні у її захисті проти російської агресії.