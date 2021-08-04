Радник Білого дому з національної безпеки розповів союзникам по НАТО про візит Зеленського до Вашингтона

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у середу провів телефонну розмову із послами країн Бухарестської дев'ятки, до якої входять союзники по НАТО з числа країн Центральної Європи. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

"Пан Салліван проінформував послів щодо нашого підходу до енергетичної безпеки Центральної Європи, включно із заходами адміністрації Байдена щодо ризиків пов'язаних із трубопроводом "Північний потік-2". Він також прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією ", йдеться у заяві.

До Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина.

Як повідомляє "Радіо Свобода", міністр закордонних справ України Кулеба і голова Офісу президента Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського, який заплановано на 30 серпня.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", минулого тижня США та Росія розпочали діалог щодо стратегічної стабільності.

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