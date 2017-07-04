Уряд США виклав в Інтернет моторошне відео про наслідки вибухів піротехніки

Моторошне, але потрібне нагадування про те, як зберегти здоров'я

Комісія із безпеки споживацьких товарів (CPSC), урядова агенція США, напердодні візначення Дня Незалежності Сполучених штатів Америки, оприлюднила відео про потенційну небезпеку необережного поводження із піротехнікою та правила обережного поводження із піротехнічними засобами.

На відео манекени отримують травми різного ступеню важкості через вибухи піротехінки різного типу у безпосередній близькості до них. Так манекенам відриває кінцівки вибухами, мініатюрні ракети встромляються в обличчя, а одній з фігур вибухом потужного піротехнічного засобу начисто відриває голову. Відео супроводжується порадами про безпечну поведінку. Картинка при цьому супроводжується легкою музикою.

Святкування Дня Незалежності у США традиційно супроводжуються масовим використанням піротехнічних засобів.

Відео було відзнято у туристичному центрі Вашингтона на Націоанальній алеї, між монументом Джорджа Вашингтона та будівлею Конгресу.

Відео попередження від уряду США приголомшило багатьох користувачів соціальних мереж.

"Моторошне, але потрібне нагадування про те, як зберегти здоров'я", - коментують відео.

"Вони це роблять щороку, але цього разу музика особливо гіпнотична", - пише один із користувачів.

"Думаю, хтось добряче повеселився при створенні цього відео".

Натомість інші не оминули нагодою пожартував над долею манекенів у відео ролику.

"Мені подобаються феєрверки, але будь-ласка бережіть на ці свята своїх манкенів", - твітує один із користувачів Twitter.

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