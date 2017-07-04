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Трамп вніс барбекю в офіційний порядок денний президента США

Президент США Дональд Трамп запланував на День Незалежності лише два офіційнq заходи: барбекю з родинами американських військових та споглядання урочистих фейєрверків разом із співробітниками адміністрації президента та військовими. Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Президент США також привітав усіх американців із святом та заявив, що бути президентом для нього - честь.

"Веселого Дня Незалежності! Для мене честь служити американському народу, як 45-й президент Велких Сполучених Штатів Америки!", - пише президент США.

Сьогодні ми святкуємо не лише народження нації, але і ідеали, які створили та підтримують демократію

Свої привітання до Дня Незалежності вже озвучили і колишні президенти Клінтон та Джорж Буш.

"Ми вдячні американським патріотам, які прагнули свободи та закладали основи миру", - твітує слова Джорджа Буша офіційна сторінка George W. Bush Presidential Center.

"Сьогодні ми святкуємо не лише народження нації, але й ідеали, які створили та підтримують демократію. Веселого 4-го липня!", - твітує сьогодні Біл Клінтон.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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