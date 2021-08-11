Байден проведе зі світовими лідерами саміт щодо захисту від авторитаризму, боротьби з корупцією, прав людини

Президент Джо Байден проведе 9-10 грудня віртуальний "Саміт лідерів за демократію" (Leaders’ Summit for Democracy - англ.). Як наголошується у заяві на сайті Білого дому, у саміті візьмуть участь глави держав, лідери громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору, щоб обговорити «виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення».

У центрі уваги учасників саміту будуть перебувати «зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини».

Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, «щоб продемонструвати прогрес, досягнутий у виконанні своїх зобов'язань», йдеться далі в документі.

У заяві Білого дому наводяться слова президента Байдена, що завдання нашого часу - продемонструвати, що демократії здатні виконати своє призначення, сприяючи поліпшенню умов життя власного населення і вирішуючи найважливіші проблеми, з якими стикається сьогодні світ.

На даний момент імена запрошених на саміт не названо.

"Це саміт "за демократію" а не саміт демократичних країн. Адміністрація Байдена бачить різницю, і, якщо задуматись, ця назва може вплинути на все: від тих, кого буде запрошено, до того, які розглядатимуться", - відзначає журналіст американського видання Нагал Туусі.

Сьогодні Пол Массаро, радник Гельсінській комісії Конгресу США відзначив, що на його думку Білому дому варто запросити для участі у саміті лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську, лідерів Литви, Тайваню.

Між тим в американській правозахисній організації "Американська єврейська світова служба" закликали адміністрацію США включити до переліку учасників саміту маргіналізованих осіб.

"Створіть ефективний майданчик, який дасть змогу тим, хто постраждав від вад демократії, приєднатись до саміту у якості повноправних учасників", - твітує організація.

Білий дім пояснює, що обидва запланованих саміти покликані дати світовим лідерам «можливість вислухати один одного і своїх громадян, поділитися успіхами, стимулювати міжнародне співробітництво і чесно розповісти про те, які завдання стоять перед ними».

У заяві Білого дому підкреслюється, що президент Байден «відновив наші союзи з демократичними партнерами і союзниками, згуртувавши світ, щоб протистояти порушенням прав людини, боротися з кліматичною кризою і глобальною пандемією, в тому числі - надаючи країнам усього світу сотні мільйонів доз вакцини».

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