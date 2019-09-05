Саміт у Нормандському форматі несе ризики для України, вважає дописувач Atlantic Council

Україна має дуже обережно ставитись до ідеї проведення саміту в рамках мінського формату, пише брюссельський аналітик Віллем Алдершоф, аналітик в Брюсселі, колишній співробітник Європейської Комісії аналізуючи політичну динаміку в Європі.

2 вересня дипломати Франції, Німеччини, України та Росії провели зустріч в Берліні, щоб почати планувати саміт з вирішення конфлікту в Україні, після того, як всі чотири країни засвідчили свою зацікавленість його проведення.

Однак саміт може не піти на користь Україні, через політичну ситуацію в країнах-учасницях а також через невдалі, на його думку, формулювання другого мінського протоколу.

Другий мінський протокол, укладений 12 лютого 2015 року "став суперечливим поєднанням розмитих формулювань стосовно Росії і зобов'язань, які примусово були накладені на Україну без строків, або логічного порядку кроків".

Іншим негативним фактором є зміни в політиці Франції та Німеччини стосовно Росії. Канцлер Німеччини Анґела Меркель вже не може займати стосовно Путіна таку ж жорстку позицію, як і в 2015 році, через зменшення її підтримки всередині країни і через те, що партнери партії Меркель по коаліції – соціальні демократи виступають за покращення відносин з Росією, вважає експерт.

Алдершоф звертає увагу на повернення Росії до ПАРЕ - ініціативу, яку підтримали французи та німці а також на політику президента Франції Еммануеля Макрона стосовно Путіна. Макрон провів переговори з Путіним перед засіданням Великої сімки у Франції минулого місяця, що відкрило можливість для обговорення повернення Росії до об'єднання.

Макрон, на думку аналітика, вважає свою роль у саміті дуже успішною і прагне продемонструвати подальші досягнення в міжнародній політиці, провівши саміт Нормандської четвірки.

"Через слабку позицію Меркель і через те, що від Володимира Путіна не вимагатимуть справжніх поступок, недосвідчений український президент найімовірніше підпаде під тиск західних партнерів", - пише Алдершоф і зауважує, що в результаті переговорів, позиція України може послабитись.

Зеленський все ще може досягти успіху, якщо чітко дотримуватиметься вимог України стосовно виведення збройних формувань з Донбасу, військового устаткування, роззброєння та інших.

Однак, зазначає дослідник, те, що ситуація у Німеччині, Франції та Росії не на користь Зеленського і те, як Зеленський поводиться з питання обміну полоненими свідчить, що "є серйозні підстави для найбільшої обережності", робить висновок експерт.

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