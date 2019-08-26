Трамп розійшовся з лідерами G7 у питаннях Росії, Ірану, Пн. Кореї і міжнародної торгівлі

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори на саміті “Великої сімки” в місті Біарріц у Франції відбуваються успішно попри розбіжні між учасниками у таких питаннях як торговельна війна з Китаєм, як діяти щодо Ірану, стосовно загроз від Північної Кореї і того, чи варто повертати Росію до групи країн світу з найбільшою промисловістю.

Росія

За словами Трампа у справі повернення Росії до G7 “робота триває”.

“Є кілька людей, які прагнуть повернення Росії”, - повідомив він, але не назвав, хто це. “Рішення не схвалювали”, - сказав Трамп.

Міністр фінансів Стів Мнучин підкреслив важливість залучення Росії словами: “Є частини світу, де у нас є важливі спільні інтереси”.

Але президент Європейської ради Дональд Туск, який представляв на саміті 28 країн - членів ЄС, сказав у суботу, що зараз з’явилося ще більше причин виключити Росію, ніж було 2014 року, коли Москву вигнали з тодішньої G8 за захоплення українського Криму.

Серед нових прикладів він назвав “російську провокацію в Азовському морі”, нагадавши про захоплення українських кораблів та військових моряків, яких Росія утримує досі.

Минулого тижня Німеччина та Велика Британія також відкинули ідею повернення Росії до групи.

Китай

У неділю зранку виглядало, що Трамп вирішив пом’якшити свою позицію щодо торговельної війни з Китаєм.

“У мене є сумніви щодо усього”, - сказав він, коментуючи тему.

Кількома годинами згодом його речниця Стефані Ґрішам сказала, що слова президента “дуже неправильно зрозуміли”.

Вона додала: “Президент Трамп відповів ствердно, бо він жалкує, що не підняв мита на китайські товари ще вище”.

Лідери “Сімки” висловили стурбованість ситуацією. Зокрема господар зустрічі французький президент Еммануель Макрон висловив сподівання, що до повномасштабного протистояння не дійде.

“Я хочу переконати усіх наших партнерів, що напруженість і особливо напруженість у торгівлі - це погано для усіх”, - сказав він у промові.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон на сніданку з Трампом заперечив твердження американського президента, що інші лідери не переконували його відмовитися від торговельної війни з Китаєм.

“Щоб вказати на це маленьке застереження щодо наших поглядів на торговельну війну: ми назагал - за торговельний мир і, при можливості, за погашення її”, - сказав Джонсон.

Іран

Президент Макрон запропонував на саміті кроки, спрямовані на зниження напруженості у Перській затоці, зокрема часткове скасування американського нафтового ембарго стосовно Ірану у відповідь на виконання Тегераном угоди 2015 року, яка обмежує іранські ядерні програми.

Він сказав французькому телебаченню, що учасники погодилися з потребою спільних дій стосовно Ірану.

Але коли президента Трампа запитали, чи погоджується він з Макроном стосовно потреби спільної заяви G7 на адресу Тегерану, він відповів: “Ні. Я це не обговорював”.

Трамп чинить спротив закликам партнерів, які переконують США повернутися до міжнародної угоди з Іраном, яку Вашингтон підписав у часи президентства Обами.

Північна Корея

Під час двосторонніх переговорів з Трампом японський прем'єр-міністр Абе жорстко засудив нещодавні ракетні випробування Північної Кореї.

“Наша позиція дуже чітка, - сказав японський керівник, - запуск Північною Кореєю балістичних ракет малого радіусу дії однозначно порушує резолюцію Ради безпеки ООН”.

Трамп намагався применшити ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

“Я можу зрозуміти те, що відчуває прем’єр-міністр Японії, - сказав Трамп, - Це не так. Але я маю на увазі, що я це повністю розумію”.

Трамп сказав, що він “не радий” випробуванням, але не вважає їх порушеннями.

Він сказав, що північнокорейський лідер не єдиний, хто випробовує ракети.

“Ми живемо у світі ракет, подобається це вам, чи ні”, - сказав Трамп.

Дивіться також: Як Український Конгресовий Комітет Америки відстоює інтереси України у США