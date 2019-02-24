Трамп: Кім розуміє, що без ядерної зброї, на КНДР чекає процвітання

На Північну Корею очікує процвітання у разі відмови від ядерної зброї, і Кім Чен Ин це розуміє. Такими міркуваннями поділився президент США Дональд Трамп у Twitter у неділю.

"Голова Кім, можливо, краще ніж будь-хто, розуміє, що без ядерної зброї його країна може швидко стати однією з економічних сил в світі. Через своє розташування та людей (і нього), вона має більший потенціал швидкого зростання, ніж будь-яка інша країна", - написав Дональд Трамп у Twitter.

Незважаючи на застереження висловлені низкою американських експертів, президент США зберігає оптимізм стосовно саміту з лідером Північої Кореї Кім Чен Ином, що відбудеться наступного тижня.

Трамп також відзначив допомогу Китаю в проведенні другого саміту з Північною Кореєю.

"Президент Китаю Сі допомагає підтримуючи мою зустріч з Кім Чен Ином. Останнє чого хоче Китай, це значної ядерної зброї біля себе. Санкції запроваджені на кордоні Китаєм та Росією були дуже корисними. Гарні відосини з Головою Кімом!" - твітує Трамп.

Кім вже виїхав до місця проведення саміту. Він подорожує в броньованому потязі, який відправився від станції в Пхеньяні в суботу. Подорож триватиме два дні і маршрут пролягатиме через південь Китаю.

Ймовірно, цього разу Кім не захотів знову звертатись до Китаю з проханням надати літак, як він це робив для минулої зустрічі з Трампом, розмірковує The New York Times. Власний літак Кіма – радянський Іл-62 експлуатується вже 40 років і потребує запчастин. "Він не хоче показувати світу наскільки сильно він покладається на Китай і вітати глядачів на тлі китайського прапора а китайському літаку, як це було в аеропорту Сінгапура", - говорить виданню Чен Ксяохе, експерт пекінського інституту Remnin.

"Китайці вбачають у цій подорожі знак повної довіри Північної Кореї в тому, що лише Китай може гарантувати його безпеку", - сказав виданню Юн Сун, аналітик вашингтонського Stimson Center.

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