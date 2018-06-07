Крім Трампа і Кім Чен Ина, участь у саміті в Сінгапурі може взяти екс-баскетболіст - ЗМІ

Колишня зірка Національної баскетбольної асоціації (NBA) Денніс Родман розглядає можливість відвідин Сінгапуру під час саміту перзидента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це заявив телеканалу CNN представник Родмана.

Даррен Принц сказав, що хоча колишній баскетболіст розглядає таку можливість, поки що не «зроблено жодних конкретних планів».

Як повідомляється, президент Трамп зустрінеться з північнокорейським лідером 12 червня. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс оголосила ще у вівторок, що саміт проходитиме в приміщенні готелю Капелла, що розташований на сінгапурському острові Сентоса.

Щодо участі в саміті Денніса Родмана, чиновник адміністрації Трампа заявив, що баскетболіст не входить до складу команди Білого дому, яка працюватиме під час саміту в Сінгапурі. Речник Держдепартаменту сказав CNN, що він не коментуватиме приватних подорожей Денніса Родмана, який не є представником уряду США.

Баскетболіст Родман вже п’ять разів бував в КНДР і зустрічався з лідером країни Кім Чен Ином. Зокрема, в 2014 році він був гостем на урочистостях з нагоди його дня народження і брав участь у матчі колишніх гравців NBA зі збірною КНДР.

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