Макрон сподівається провести саміт стосовно миру в Україні вже найближчими тижнями

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається вже цими тижнями провести саміт країн Нормандської четвірки для обговорення досягнення миру в Україні. Про це французький президент сказав після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє АР.

Путін заявив, що не бачить альтернативи Нормандському формату, однак, не заявив про свою підтримку проведення саміту, пише Reuters.

Зустріч Макрона та Путіна відбулась у форті Брегансон на Середземноморському узбережжі Франції. Наприкінці цього тижня у Франції відбудуться засідання керівників країн Великої сімки.

Франція та Німеччина відіграють важливу роль у втіленні Мінських домовленостей у рамках так званого Нормандського формату. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про можливість розширення Нормандського формату шляхом включення до нього Сполучених Штатів, або Великої Британії. Для такого розширення необхідна згода всіх сторін, заявили у США.

Раніше цього місяця заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в коментарі українській службі “Голосу Америки” сказав, що США розглядають можливість долучення до Нормандського формату, якщо інші сторони не будуть проти.

"Україна має всі права шукати партнерів для розв'язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату”, - сказав Джордж Кент.

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