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Трамп та Кім Чен Ин знову зустрінуться у лютому - Білий дім

Президент США Дональд Трамп з представником КНДР Кім Ен Чолем

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У лютому президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином. Мета зустрічі - ядерне роззброєння Північної Кореї. Про це повідомили у Білому домі після завершення зустрічі президента США із представником КНДР.
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Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що точну дату та місце проведення саміту лідерів країн буде названо пізніше.

Минулого червня у Сінгапурі відбулась перша, історична зустріч президента США та лідера Північної Кореї. На ній було досягнуто загальної угоди про денуклеаризацію, за якою не послідував будь-який значний прогрес. Між тим відносини між КНДР та Південною Кореєю покращились.

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