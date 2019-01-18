Трамп та Кім Чен Ин знову зустрінуться у лютому - Білий дім

У лютому президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином. Мета зустрічі - ядерне роззброєння Північної Кореї. Про це повідомили у Білому домі після завершення зустрічі президента США із представником КНДР.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що точну дату та місце проведення саміту лідерів країн буде названо пізніше.

Минулого червня у Сінгапурі відбулась перша, історична зустріч президента США та лідера Північної Кореї. На ній було досягнуто загальної угоди про денуклеаризацію, за якою не послідував будь-який значний прогрес. Між тим відносини між КНДР та Південною Кореєю покращились.

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