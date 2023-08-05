Саміт у Саудівській Аравії "розпочав ізоляцію та послаблення Росії" – ЗМІ

Представники близько 40 країн прибули на саміт щодо України в місто Джидда у Саудівській Аравії, включаючи Сполучені Штати, Китай та Індію.

Президент України Володимир Зеленський, чию формулу миру обговорюватимуть у Джидді, висловив надію, що переговори приведуть до схвалення світовими лідерами його плану, що, зокрема, вимагає повернення Росією всієї території України та виведення військ з України.

«Дуже важливо, щоб світ бачив: справедливе і чесне припинення російської агресії піде на користь усім у світі. Усі! Звільнення української землі від окупантів означає відновлення повної поваги до міжнародного права та Статуту ООН. Усунення всіх загроз, створених Росією українській та глобальній безпеці, означає повернення миру в міжнародні відносини і стабільності в глобальне життя. Я вдячний усім, хто підтримує формулу миру і вже долучився до спільних зусиль для повної реалізації формули», – написав Зеленський напередодні зустрічі у соцмережі Х (колишня Twitter).

За інформацією джерел агенції Reuters, “розмова буде важкою”, а загалом дводенна зустріч є частиною дипломатичних спроб України отримати підтримку не тільки своїх основних західних прихильників, але і зокрема країн Глобального Півдня.

Саудівське державне телебачення повідомило, що переговори почалися. Росія участі у зустрічі не бере.

Як повідомляв Голос Америки експертні очікування, на саміті у Джидді США намагатимуться переконати Китай припинити підтримувати Путіна.

Київ та його союзники сподіваються дійти згоди щодо ключових принципів мирного припинення війни Росії в Україні, зауважує агенція Reuters.

Китай не брав участі в попередньому раунді переговорів у Копенгагені, але цього разу надіслав спеціального посланника з питань Євразії Лі Гуея.

Китай підтримує тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією з початку конфлікту та відкидає заклики засудити Москву, нагадує Reuters.

Радник з національної безпеки Індії Шрі Аджит Довал також прибув до Джидди для переговорів. Як і Китай, Індія підтримувала тісні зв'язки з Росією і відмовилася засуджувати її за війну та навіть збільшила імпорт російської нафти.

За інформацією Reuters, саудівська дипломатія була важливою для забезпечення присутності Китаю на переговорах.

“Участь Китаю в переговорах є поштовхом до просування наративу Саудівської Аравії про те, що їх повноваження щодо скликання (представників різних країн) та здатність посилювати відносини якісно відрізняються від західних сторін”, – прокоментував агенції Reuters Крістіан Коутс Ульріксен, дослідник з Близького Сходу в Інституті Бейкера Університету Райса.

Натомість Юнь Сунь, директор китайської програми Центру Стімсона у Вашингтоні застерігає: “Участь [Китаю, - ред.] у зустрічі лише передбачає готовність слухати та обговорювати. Це жодним чином не означає, що Китай повинен на що-небудь зрештою погодитися”.

Телеканал Аль Джазіра нагадує, що “у Кремлі стежать за зустріччю” – раніше цього тижня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії “потрібно зрозуміти, які цілі поставлені і про що буде йтиметься”.

New York Times називає саміт у Саудівській Аравії новим кроком України на шляху до ширшої кампанії в найближчі місяці “з нарощування дипломатичної сили для ізоляції та послаблення Росії”.