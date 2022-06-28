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Росія заборонила в’їзд у країну дружині і дочці президента США
Росія внесла до свого списку санкцій проти США ще 25 осіб, включаючи членів родини американського президента Джо Байдена.
«У відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в «стоп-лист» вносять 25 американських громадян із числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників так званої групи «Макфол-Єрмак», яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім’ї президента Джо Байдена», – йдеться у заяві МЗС Росії, опублікованій 28 червня на сайті відомства.
У «чорний список», зокрема, потрапили дружина і дочка президента США Джилл і Ешлі Байден.
Також у списку – члени Конгресу, сенатори, колишні урядовці, кілька викладачів університетів, дослідників, філософ і політолог Френсіс Фукуяма.
Загальна кількість громадян США, щодо яких Москва запровадила санкції, досягла 1048 осіб, пишуть російські ЗМІ.
Проти Росії після її повномасштабного вторгнення на територію України країни Заходу, включаючи США, Велику Британію і членів ЄС, запровадили шість пакетів санкцій. Серед іншого під ембарго в деяких країнах потрапили російські енергоресурси.
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Зеленський перед самітом НАТО поговорив зі Столтенберґом про важливість ПРО для України
Президент Володимир Зеленський заявив про важливість надання Україні системи протиракетної оборони під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.
«Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам», – написав Зеленський у твітері 28 червня.
Лідери НАТО зберуться в Мадриді 28 червня на, як очікується, один із найважливіших самітів Західного альянсу за останні роки на тлі повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну.
Генеральний секретар НАТО заявив 27 червня, що на триденному саміті буде узгоджено новий пакет допомоги Україні в таких сферах, як «безпечні комунікації, системи боротьби з безпілотниками та паливо».
Президент України Володимир Зеленський має звернутися до лідерів та союзників НАТО за допомогою відеозв’язку під час саміту.
Опозиція Туреччини проти спроб Фінляндії та Швеції приєднатися до альянсу також є проблемою на порядку денному. Столтенберг має приєднатися до лідерів трьох країн для переговорів напередодні саміту.
Саміт також змінить формулювання НАТО щодо Росії, яке визначає Москву стратегічним партнером. «Цього не буде у стратегічній концепції, яку ми узгодимо в Мадриді», – сказав Столтенберґ.
«Я очікую, що союзники чітко заявлять, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці, нашим цінностям, міжнародному порядку», – сказав генсекретар.
27 червня Столтенберґ оголосив, що НАТО збільшить свої сили високої готовності до «понад 300 000» у відповідь на війну Росії в Україні. Сили реагування НАТО наразі налічують близько 40 000 військовослужбовців.
У саміті, який триватиме 28-29 червня, також як спостерігачі візьмуть участь лідери країн, які наразі не є членами НАТО, включаючи Південну Корею і Японію.
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