Росія заборонила в’їзд у країну дружині і дочці президента США

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість надання Україні системи протиракетної оборони під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам», – написав Зеленський у твітері 28 червня.

Лідери НАТО зберуться в Мадриді 28 червня на, як очікується, один із найважливіших самітів Західного альянсу за останні роки на тлі повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Генеральний секретар НАТО заявив 27 червня, що на триденному саміті буде узгоджено новий пакет допомоги Україні в таких сферах, як «безпечні комунікації, системи боротьби з безпілотниками та паливо».

Президент України Володимир Зеленський має звернутися до лідерів та союзників НАТО за допомогою відеозв’язку під час саміту.

Опозиція Туреччини проти спроб Фінляндії та Швеції приєднатися до альянсу також є проблемою на порядку денному. Столтенберг має приєднатися до лідерів трьох країн для переговорів напередодні саміту.

Саміт також змінить формулювання НАТО щодо Росії, яке визначає Москву стратегічним партнером. «Цього не буде у стратегічній концепції, яку ми узгодимо в Мадриді», – сказав Столтенберґ.

«Я очікую, що союзники чітко заявлять, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці, нашим цінностям, міжнародному порядку», – сказав генсекретар.

27 червня Столтенберґ оголосив, що НАТО збільшить свої сили високої готовності до «понад 300 000» у відповідь на війну Росії в Україні. Сили реагування НАТО наразі налічують близько 40 000 військовослужбовців.

У саміті, який триватиме 28-29 червня, також як спостерігачі візьмуть участь лідери країн, які наразі не є членами НАТО, включаючи Південну Корею і Японію.