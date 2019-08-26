США запровадили другий раунд санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів

У понеділок вступили в силу санкції, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Росія заперечує будь-яку причетність до замаху.

У понеділок вранці курс рубля до долара знизився на 0,1 відсотка, досягнувши позначки 66,06. Минулого тижня був зафіксований мінімум за півроку - 67,11 рубля за долар. Курс рубля до євро залишився незмінним - 73,54.

“Після першого раунду санкцій у відповідь на спробу Росії вбити громадянина Сполученого Королівства, Росія не надала гарантій, передбачених американськими законами, – заявили у Білому домі. – Тому ми вводимо другий раунд санкцій. Це ще один випадок, коли ми діємо жорсткіше стосовно Росії, аніж попередня адміністрація”.

Ми вводимо другий раунд санкцій. Це ще один випадок, коли ми діємо жорсткіше стосовно Росії, аніж попередня адміністрація.

При цьому вплив санкцій поки носить обмежений характер.

За даними Федерального реєстру, з 26 серпня Сполучені Штати будуть виступати проти надання будь-яких кредитів або технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових інститутів.

Американським банкам також заборонено видавати кредити російському уряду, за виключення позик з метою закупівлі продовольства чи інших сільськогосподарських товарів.

Банкам США не можна буде брати участь в первинному розміщенні суверенного боргу Росії, номінованого не в рублях.

Крім того, введені обмеження на експорт товарів і технологій, які контролюються Міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

Я вважаю, що це, насамперед, пов'язано із внутрішньою політикою США.

«Я вважаю, що це, насамперед, пов'язано із внутрішньою політикою США», – завив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю телеканалу RT.

Рябков додав, що він шкодує, що відносини США і Росії - вже напружені через все, від Сирії до України - стали «політичним футболом у Сполучених Штатах».

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