Підозрювані у нападі в Солсбері росіяни кажуть, що вони не агенти ГРУ, а туристи

Контрольований російським урядом англомовний телеканал RT (Russia Today) показав інтерв’ю з двома чоловіками, які назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим, котрих британське слідство оголосило підозрюваними у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки у березні в містечку Солсбері.

Друзі віддавна радили нам відвідати те чудове містечко.

​Вони сказали, що були шоковані звинуваченнями, які висунула британська прокуратура, але підтвердили, що були у Солсбері 3, а також 4 березня, коли Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною, класифікованою як хімічна зброя “Новічок”.

Їхню появу у ЗМІ анонсував президент Путін, який заявив кілька днів тому, що ті двоє - цивільні особи, і нічого кримінального з ними не пов’язано.

Британські ЗМІ активно аналізують слова підозрюваних про те, що вони були просто туристами і їздили у невеличке місто подивитися на місцевий собор, проте швидко поїхали звідти через погану погоду.

Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що британські розвідслужби вважають двох підозрюваних, зафіксованих на камерах спостереження у Лондоні та в Солсбері, агентами Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

США та інші країни погоджуються із твердженням Британії про російську відповідальність за застосування хімічної зброї.

Петров і Боширов у поданому інтерв’ю визнали, що могли перебувати біля будинку Сергія Скрипаля, але наполягали, що це була випадковість, і що він їм був невідомий.

Британські слідчі раніше заявляли, що імена у документах підозрюваних: Олександр Петров та Руслан Боширов могли бути несправжніми.

Британські коментатори вказують, що у випадку вбивства у Лондоні Олександра Литвиненка 2006 року радіоактивною отрутою полоній названі підозрюваними росіяни також вийшли на публіку і заперечували свою причетність, користуючись захистом російського уряду.

Москва не погодилася видати підозрюваних Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна для слідства й суду.

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