"Не зобов'язані виконувати санкції США та ЄС" - ПАР дозволило пришвартуватсь яхті російського олігарха

Російські олігархи, які перебувають під західними санкціями через вторгнення Росії в Україну, змогли вивести сотні мільярдів доларів і приховати західні інвестиції за допомогою мережі офшорів на острові Мен в Ірландському морі (посередині між Ірландією та Великобританією – ред.). Як випливає із розслідування видання The Wall Street Journal, серед тих, хто користувався цією схемою – олігарх Алішер Усманов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, депутат Держдуми Андрій Скоч та речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Розслідувачі дійшли висновку, що зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції.

Bridgewaters створила цілу «корпоративну імперію». Вона включала інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, компанію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських країнах.

Як пише WSJ, аме за допомогою спеціально організованих Bridgewaters компаній банк ВТБ інвестував близько 300 млн дол через DST Global у Twitter та китайського ретейлера JD.com.

За даними видання, мережею офшорів користувалися родичі члена російського парламенту Андрія Скоча, керівника «Ростеху» Сергія Чемезова та прес-екретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання 1 млн дол Тетяни Навки, яка стала дружиною Пєскова у 2015 році.

Крім того, мережа офшорів допомогла олігарху Алішеру Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад 350 млн дол. Він вилетів з Мюнхена до Узбекистану невдовзі після того, як ЄС заборонив польоти російськими літаками, і через кілька годин після того, як ім’я олігарха було додано в списки санкцій ЄС. Власником літака була офшорна компанія.

Представник транспортного регулятора Німеччини у розмові з журналістами зазначив, що на той момент «зв’язок літака з Усмановим був не зрозумілий», інакше «європейське небо було б для нього закрите і він не зміг би злетіти».

Через мережу Bridgewaters Усманову також вдалося інвестувати 175 млн дол в американський лазерний стартап Quanery під час первинного розміщення акцій. Первинне публічне розміщення акцій проходило незадовго до початку російського вторгнення в Україну. У Міністерстві фінансів США WSJ заявили, що «звичайно, відстежують» діяльність Bridgewaters, але не надали подробиць.

Джерело журналістів, «знайоме з ситуацією», сказало, що в Офісі з контролю за іноземними активами (OFAC), який займається реалізацією санкцій, не знали про частку Усманова в Quanergy.

Bridgewaters заявила, що діяла законно, а її керуючий директор Марк Віл сказав, що торік компанія припинила відносини з кількома клієнтами. Він відмовився розкривати подробиці, посилаючись на конфіденційність клієнтів. Віл додав, що Bridgewaters «не бере участі в ухиленні від санкцій».

Представник Усманова сказав, що олігарх ніколи не намагався приховати свої активи та не зв’язаний з Кремлем. Він «категорично відкидає твердження», що Усманов використав мережу підставних компаній. «Нічого такого ніколи не відбувалося», – додав представник російського олігарха.

Щоб встановити зв’язки російських олігархів та чиновників, журналісти проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань Pandora, Paradise та Panama Papers. Видання також вивчило електронні листи, інвестиційні документи, реєстри акціонерів, корпоративні документи (загалом із 20 країн, включаючи США).