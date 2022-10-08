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США: Гонконг ризикує зіпсувати свою репутацію, через яхту союзника Путіна
Сполучені Штати попередили в суботу, що Гонконг може зіпсувати свою репутацію фінансового центру, якщо дасть притулок тим, хто ухиляється від санкцій. Заява прозвучала після того, як влада міста заявила, що не буде вживати заходів проти суперяхти, яка, як повідомляється, належить союзнику Кремля.
Nord — розкішне судно довжиною 142 метри, вартістю 500 мільйонів доларів США, пов’язане з російським мільярдером Олексієм Мордашовим — цього тижня прибуло у води китайської території.
Мордашов - один з наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів, які потрапили під санкції Заходу після вторгнення Москви в Україну.
У декого з них конфіскували розкішні яхти в Іспанії та Фіджі, але Гонконг заявив у п’ятницю, що, незважаючи на те, що він виконує санкції ООН, він не може забезпечити дотримання санкцій, накладених «в односторонньому порядку» країнами чи блоками.
«Можливе використання Гонконгу як безпечної гавані особами, які ухиляються від санкцій багатьох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість бізнес-середовища», — сказав AFP представник Держдепартаменту США.
"Репутація Гонконгу як фінансового центру залежить від дотримання міжнародних законів і стандартів", - додав він.
Яхти, що належать оточенню Путіна, стали мішенями для західних союзників України, які полюють за активами осіб, які перебувають під санкціями, намагаючись покарати Москву за вторгнення в Україну.
У березні Італія заарештувала яхту Lady M, що належить Мордашову, посилаючись на санкції Європейського Союзу.
Китай не засудив вторгнення Росії в Україну.
Цього тижня прес-секретар Мордашова повідомив Bloomberg News, що мільярдер перебував у Москві та відмовився коментувати пересування яхти.
Nord, який може похвалитися двома вертолітними майданчиками, кінотеатром і понад десятком розкішних кают, змінив свій прапор з Кайманових островів на російський в червні.
Він стояв на якорі у східному російському порту Владивосток перед тим, як відправитися в Гонконг
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- Голос Америки
"Війна в Україні токсична для російських командувачів". На Заході коментують призначення нового керівника військ РФ у війні
В суботу російське Міноборони призначило Сергія Суровікіна новим командувачем воєнних дій Росії в Україні.
"Корумпваний та брутальний генерал, навіть за стандартами російської армії", - твітує про Суровікіна голова московського бюро Financial Times Макc Седдон, з посиланням на Міноборони Великої Британії.
Раніше Суровікін командував російськими військами в Сирії. Його звинувачують у жорстокому бомбардуванні міста Алеппо. Він також командував російськими військово-повітряними силами, а з літа - групою російських військ на півдні України.
"Дехто підозрював", що Суровікін ще кілька місяців тому став фактичним командувачем, зокрема через те, що він керував найбільшою регіональною групою сил, твітує аналітик американського центру CNAS Майкл Кофман. Він припускає, що теперішнє рішення зробить Суровікіна першим, а російського генерала Олександра Лапіна, якого звинувачували у провалі росіян під Лиманом, другим командувачем росіян в Україні.
"Війна в Україні не приносить слави російським військовим, а є токичною для головних командувачів", - йдеться в статті The Washington Post. Видання вказує, що за час війни, в Росії звільнили чи відсторонили щонайменше вісім генералів, а щонайменше 10 було вбито. Автори протиставляють російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними Силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.
На тлі успіхів Українських Збройних Сил на фронті, в Москві посилилось протистояння між військовим керівництвом, які намагаються звинуватити один одного в провалах.
Серед критиків російського Міноборони опинились лідер чеченців Рамзан Кадиров, власник бойової групи "Вагнер" Євген Прігожин а також ведучі державних російських каналів, поп-зірки та ультранаціоналіситчні військові блогери, твітує Британське Міноборони.
Радник президента України Михайло Подоляк припустив, що конфлікти між російськими військовими могли бути причиною вибуху на Керченському мосту. У своєму твіті він нагадав, що фура, яка могла нести вибухівку, заїхала з території Росії і вказав, що провал ФСБ дозволяє російському Міноборони "звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні".
- Голос Америки
Останнє джерело зовнішнього живлення ЗАЕС пошкоджено через обстріли вночі. Заява МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що вночі в результаті обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як повідомив голова агентства ООН з ядерної енергетики, станція тепер покладається на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.
Ґроссі не назвав винних, але сказав, що відновлення обстрілу атомної електростанції є «надзвичайно безвідповідальним».
«Відновлення обстрілу, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити», – заявив гендиректор Ґроссі.
Як мовиться у заяві, яку МАГАТЕ публікує на своєму сайті, про те, що живлення ЗАЕС від лінії електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) було перервано близько першої години ночі за місцевим часом 8 жовтня, Ґроссі дізнався з офіційної інформації з України, а також зі звіту групи експертів МАГАТЕ, постійно присутніх на станції.
У заяві зазначається, що шістнадцять дизель-генераторів заводу почали працювати автоматично, забезпечуючи енергією шість реакторів. Після стабілізації ситуації десять генераторів вимкнули, залишивши шість для забезпечення реакторів необхідною електроенергією.
Запасу палива для працюючих дизель-генераторів, згідно з заявою, вистачає щонайменше на десять днів. Повідомлється, що інженери ЗАЕС розпочали ремонт пошкодженої обстрілом лінії електропередач 750 кВ.
Як запевнили експертів МАГАТЕ українські інженери, усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі.
За словами Ґроссі, який минулого тижня побував у Києві, він планує візит до Москви, щоб обговорити з російським керівництвом безпеку роботи найбільшої в Європі атомної електростанції.
«Я найближчим часом поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив», – сказав Ґроссі.
У четвер, перебуваючи у Києві, Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що «позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським». Цією заявою він заперечив дії президента Росії Володимира Путіна, який у середу підписав указ, згідно з яким Запорізька АЕС мала стати «федеральною власністю» Росії.
Російські війська захопили станцію у березні, але її продовжує обслуговувати український персонал, який, за словами Ґроссі, «працює в майже нестерпних умовах».
Міжнародне агентство з ядерної енергетики, керівництво України та низки Західних країн закликають Росію створити навколо станції демілітаризовану зону для того, щоб бойові дії не створювали ядерної небезпеки.
- Голос Америки
Удар по іміджу Путіна та логістиці його війська - на Заході коментують вибух на Кримському мосту
8 жовтня стало відомо про вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію та Кримський півострів. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ в Україні, а також завдав удару по іміджу Путіна та його війська, говорять експерти.
Україна не взяла на себе відповідальності за удар. Російська влада заявила, що причиною пошкоджень став вибух бомби, який спричинив пожежу на потязі, що перевозив паливо.
Такий залізо-бетонний міст досить складно зруйнувати, зауважує австралійський генерал у відст. Мік Раян. "Потрібно багато вибухівки і гарний план знесення", - твітує він.
Аналітик Bellingcat Крісто Грозєв розмістив відео на якому видно, як вантажівку оглядають перед виїздом на міст російські службовці, але не знаходять нічого підозрілого. "Один із можливих сценаріїв, - твітує Грозєв, - це те, що вантажівка була заповнена чимось достатньо законним, але таким, що можна перетворити на зброю. Наприклад нітратом амонію. Добривом".
Через місце знаходження, пошкодження як залізничної так і автомобільної ділянок а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скороМарк Гертлінг
Росія заявила про намір швидко відбудувати міст. В здатності це зробити висловив сумнів колишній командувач сил НАТО Марк Гертлінг.
"Через місце знаходження, пошкодження як залізничної так і автомобільної ділянок а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро", - твітує Гертлінг.
Він також вказує на значення удару для майбутньої стратегії Росії та України, адже пошкодження мосту ще більше ускладнить логістику для Росії, яка тепер "матиме менше можливостей для адаптації".
Раян вказує на те, що руйнування мосту не здатно повністю відрізати окупований Росією південь від каналів постачання, адже залишаються дорога через Мелітополь та поставки морем. Однак виведення мосту з ладу збільшить важливість утримання контролю росіян над Мелітополем.
Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із нещодавно анексованих регіонівМік Раян
Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із нещодавно анексованих регіонів, каже Раян і прогнозує масовий виїзд росіян з Криму.
"Якщо нас вразив відтік росіян після нещодавної атаки на авіаційну базу, тепер бажаючих виїхати з Криму, ймовірно буде ще більше. Нестача довіри Путіну та його війську зросте", - твітує Раян.
На тому, що вибух завдав значної шкоди іміджу Путіна наголошує і британський історик Тімоті Снайдер. Він твітує, що вибух на Керченському мосту не лише "зашкодив російської логістиці", але і зруйнував основний символ путінської влади - Керченський міст.
Вибух стався лише через день після 70-річного ювілею Путіна. "Що за день народження без подарунків?" - іронічно твітує колишній литовський дипломат Лінас Лінкявічус. В дописі Лінкявічус додав відео палаючого мосту.
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