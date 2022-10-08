США: Гонконг ризикує зіпсувати свою репутацію, через яхту союзника Путіна

Сполучені Штати попередили в суботу, що Гонконг може зіпсувати свою репутацію фінансового центру, якщо дасть притулок тим, хто ухиляється від санкцій. Заява прозвучала після того, як влада міста заявила, що не буде вживати заходів проти суперяхти, яка, як повідомляється, належить союзнику Кремля.

Nord — розкішне судно довжиною 142 метри, вартістю 500 мільйонів доларів США, пов’язане з російським мільярдером Олексієм Мордашовим — цього тижня прибуло у води китайської території.

Мордашов - один з наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів, які потрапили під санкції Заходу після вторгнення Москви в Україну.

У декого з них конфіскували розкішні яхти в Іспанії та Фіджі, але Гонконг заявив у п’ятницю, що, незважаючи на те, що він виконує санкції ООН, він не може забезпечити дотримання санкцій, накладених «в односторонньому порядку» країнами чи блоками.

«Можливе використання Гонконгу як безпечної гавані особами, які ухиляються від санкцій багатьох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість бізнес-середовища», — сказав AFP представник Держдепартаменту США.

"Репутація Гонконгу як фінансового центру залежить від дотримання міжнародних законів і стандартів", - додав він.

Яхти, що належать оточенню Путіна, стали мішенями для західних союзників України, які полюють за активами осіб, які перебувають під санкціями, намагаючись покарати Москву за вторгнення в Україну.

У березні Італія заарештувала яхту Lady M, що належить Мордашову, посилаючись на санкції Європейського Союзу.

Китай не засудив вторгнення Росії в Україну.

Цього тижня прес-секретар Мордашова повідомив Bloomberg News, що мільярдер перебував у Москві та відмовився коментувати пересування яхти.

Nord, який може похвалитися двома вертолітними майданчиками, кінотеатром і понад десятком розкішних кают, змінив свій прапор з Кайманових островів на російський в червні.

Він стояв на якорі у східному російському порту Владивосток перед тим, як відправитися в Гонконг