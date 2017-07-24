Санкції "легко пройдуть Конгрес"- заявив Енґель, а Деніел Фрід закликав більше зважати на ЄС

25 липня, Палата представників Конгресу США планує проголосувати за посилення санкцій проти Росії. Палата представників та Сенат мають двопартійну підтримку відповідного законопроекту, який передбачає посилення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї, заявив старший демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Еліот Енґель, коментуючи плановане голосування.

Він оптимістично оцінив шанси на проходження законопроекту: «я передбачаю, що законопроект легко пройде через Палату представників у вівторок і, сподіваюсь, Сенат також діятиме швидко, щоб законопроект передати на підпис президента».

«Кремль втрутився до виборів 2016 року, російські сили продовжують незаконну окупацію Криму та агресію на сході України і Росія надає критично важливе забезпечення вбивчому режиму Асада в Сирії. Все ж президент Трамп, не хотів серйозно поставитись до цього, і тому Конгрес має невідкладне зобов’язання притягнути Путіна до відповідальності», - наголосив Енґель.

Важливо визнати, що односторонні санкції не працюють. Необхідно мати підтримку союзників. Тому санкції проти Росії через її дії в Україні можуть так довго триматись

Колишній координатор Державного департаменту з питань санкційної політики Деніел Фрід так пояснив широку підтримку законопроекту серед конгресменів: «Моє враження, що теперішній законопроект виник через побоювання, що адміністрація Трампа відійде від санкцій, порушивши консенсус з Європейським Союзом, а також через незадоволеність парламентарів недостатньою відповіддю адміністрації Обами на кібервтручання», - заявив Фрід, виступаючи на конференції в аналітичному центрі Atlantic Council, присвяченій розгляду законопроекту.

Він, однак, наголосив на необхідності більше співпрацювати з європейцями над досягненням консенсусу з санкцій, особливо в важливій для них сфері енергетики: «Переговори про міжнародні санкції завжди велись з залученням європейської сторони і до їх думки варто дослухатись. Європейці є нашими великими союзниками в цьому проекті і своєю солідарністю вони заслужили, щоб їх думку було почуто».

В сфері енергетики, заявив Деніел Фрід, узгоджений з ЄС підхід передбачав, що санкції стосуватимуться нафти, але не газу, і будуть насамперед торкатись майбутніх проектів видобутку нафти з нетрадиційних джерел, таких як сланцева нафта, нафта в арктичних водах та глибоководних родовищах, а не діючого виробництва, щоб не спонукати підвищення цін на нафту, і щоб вплив санкцій зростав з часом.

«Європейці дуже енергійно заперечують проти санкцій на трубопровідний транспорт. Це - перебільшені аргументи, адже трубопровідні санкції, це не пряма норма, а лише надання повноважень на введення таких санкцій, але якщо це важливе для думки уряду Німеччини, я б вніс зміни до цих санкцій», - заявив Фрід.

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Голова Центру глобальної енергетики при Atlantic Council Ричард Морніґстар також наголосив на важливості добре обміркувати введення санкцій в енергетиці, щоб не викликати непередбачувані наслідки. «Важливо визнати, що односторонні санкції не працюють. Необхідно мати підтримку союзників. Тому санкції проти Росії через її дії в Україні можуть так довго зберігатись».

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